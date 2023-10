Cliente Iliad, Fastweb o Coop Voce? ho. Mobile ti offre 180 GB a 7,99€

Ho. Mobile ha lanciato una promozione imperdibile, riservata ai clienti di Iliad, Fastweb, Coop Voce (e altri operatori): 180 GB di internet, minuti e SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese.

Cosa include l’offerta ho. Mobile?

Con soli 7,99 euro al mese, potrai usufruire di una connessione dati incredibile di 180 GB, che ti consentirà di navigare in rete, guardare video in streaming, scaricare app e tanto altro senza preoccuparti di esaurire i tuoi dati. Inoltre, potrai chiamare e inviare SMS in modo illimitato verso tutti i numeri nazionali. L’offerta di ho. Mobile è riservata ai clienti provenienti da operatori come Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri.

Attivare l’offerta è semplice. Ecco alcune informazioni importanti:

Prima di tutto, ricorda che il costo di 7,99 euro al mese è vincolato all’effettiva portabilità dalla tua operatore attuale. Assicurati di effettuare la portabilità entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti perderai lo sconto e l’offerta si rinnoverà a 13,99 euro al mese; La SIM e la sua attivazione sono completamente gratuite; La prima ricarica di 8 euro coprirà il costo del primo mese a 7,99 euro: una soluzione conveniente e trasparente per iniziare a risparmiare fin da subito; Il processo di attivazione è veloce e flessibile. Puoi pagare online e ricevere la SIM comodamente a casa tua. Successivamente, potrai attivarla direttamente tramite l’app o recandoti in edicola. Se preferisci, puoi ritirare e attivare la SIM in edicola, pagando in contanti o con carta.

Questa è un’opportunità unica per risparmiare senza rinunciare a un servizio di alta qualità. L’offerta di ho. Mobile è limitata: scopri come puoi avere 180 GB di internet, minuti e SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.