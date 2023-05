Clipdrop lancia Reimagine XL, IA che modifica immagini già esistenti

Ancora una volta Stability.ai scende in campo per rivoluzionare il settore dell’intelligenza artificiale e scatenare la creatività degli artisti e smanettoni. Questa volta, a due settimane esatte dal lancio di Stable Animation SDK, l’azienda con Clipdrop presenta con orgoglio una versione aggiornata di Reimagine, lo strumento definitivo per la reimmaginazione delle immagini. Ecco a voi Reimagine XL.

Arriva l’IA di Reimagine XL

Esattamente come accaduto nel caso di Stable Diffusion XL, si tratta dell’elevazione all’ennesima potenza di uno strumento già disponibile e dalle capacità stupefacenti. Con Reimagine XL, nello specifico, è possibile dare vita alle idee più disparate prendendo un’immagine già esistente e modificandola in vari modi al fine di ottenere alternative uniche, audaci.

Reimagine XL, come potete vedere dal video soprastante, è stato addestrato per restituire risoluzioni dell’immagine più grandi, ergo fotografie dalla qualità superiore; e per rendere soprattutto i paesaggi più grandiosi e gli scatti ravvicinati più dettagliati, gestendo facilmente formati differenti. Il tutto, naturalmente, non richiede alcun know-how tecnico: una volta caricata l’immagine, Reimagine XL fa la sua magia e restituisce più output sperando di soddisfare l’utente. Come da nome, dunque “re-immagina” disegni, scatti e modelli 3D realizzati da qualcuno proponendo alternative meglio realizzate o con alcune variazioni che potrebbero rendere la composizione molto più piacevole da vedere. Non sempre si otterranno risultati naturali, ma le sorprese restano dietro l’angolo.

Per utilizzare Reimagine XL è necessario accedere a Clipdrop, strumento che permette oltretutto di modificare qualsiasi immagine eseguendo la rimozione degli oggetti, dello sfondo, l’upscaling della risoluzione e altri cambiamenti per creare senza sforzo immagini straordinarie.