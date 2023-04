Stability AI annuncia Stable Diffusion XL: deepfake sempre più realistici

Stable Diffusion è una delle IA generative più chiacchierate sin dal boom di tali strumenti. L’ascesa dell’intelligenza artificiale è avvenuta non soltanto grazie a ChatGPT e Bing Chat, ma anche grazie al generatore di immagini firmato Stability AI. Proprio quest’ultima azienda ha annunciato nelle ultime ore una nuova versione del suo software open source chiamata Stable Diffusion XL, molto più potente e, in un certo senso, spaventosa.

Stability AI svela Stable Diffusion XL

La società ha presentato Stable Diffusion XL come un miglioramento significativo rispetto a Stable Diffusion V2.1, grazie all’utilizzo di 2,3 miliardi di parametri al posto dei 900 milioni visti nella precedente iterazione dell’IA generativa. Complice questa crescita, SDXL “eccelle nel fotorealismo” con i volti e la composizione dell’immagine, riuscendo a produrre immagini di alta qualità anche a risoluzioni più basse, gestendo egregiamente parti notoriamente difficili di immagini come testi e mani.

Per farvi un’idea ancora più chiara delle capacità di questo strumento, in copertina potete vedere una donna generata da Stable Diffusion XL, mentre qui sotto potete osservare un banner pubblicitario su ambiente urbano e una persona che medita sul bordo di un lago.

Dopo avere creato un’immagine, gli utenti possono utilizzare Dream Studio per modificarle con ulteriori strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Attualmente, però, SDXL è disponibile esclusivamente in beta per poche persone, rendendo difficile un vero confronto con Midjourney V5, anch’esso ormai dall’accesso limitato in seguito al blocco di Discord per gli utenti gratuiti.

L’IA di Stability, in compenso, sembra già operare a pieno regime: dopo una prima fase di test, pertanto, “nel prossimo futuro” diventerà open source nella sua ultima iterazione.