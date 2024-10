Clonezilla Live 3.2 è ora basato sul kernel Linux 6.11

È stato da poco resa disponibile la nuova versione Clonezilla Live 3.2, la distribuzione Linux avviabile da supporti USB, basata su Debianm, che consente di clonare le unità di archiviazione del sistema. La nuova versione introduce importanti cambiamenti, come l’aggiornamento del kernel e diverse altre novità che interessano le funzioni.

Clonezilla Live 3.2: tutte le novità della distribuzione Linux per la clonazione delle unità

Clonezilla Live 3.2 aggiorna il kernel passando dalla versione 6.9 a Linux 6.11, con un supporto hardware ulteriormente esteso e tutti i benefici del caso. A essere aggiornati sono anche i repository Debian Sid, alla data del 15 ottobre 2024.

Passando alle novità più importanti, troviamo subito l’unione delle utilità di compressione “zstd”, ora disponibili per impostazioni predefinita, che permettono di semplificare la personalizzazione utente attraverso parametri d’avvio. Viene poi aggiornata l’utilità “ocs-scan-disklsblk” in modo che i dispositivi a blocchi possano essere mostrati e utilizzati correttamente con il file system. Sempre per quanto riguarda le utilità, è anche stato aggiornato “ocs-live-feed-img” con l’opzione mancante “-edio”, oltre a “ocs-onthefly” che ora può disabilitare le opzioni “-j2” ed “e2″ quando viene attivato il componente ” ocs-sr” per impostazione predefinita, oltre al pacchetto “live-config” per il supporto al parametro boot “usercrypted”.

Altre modifiche di Clonezilla Live 3.2. includono miglioramenti alla modalità batch, in modo da permettere di uscire quando non è possibile ripristinare una partizione, sostituendo poi l’opzione di riavvio con “systemctl -f reboot” per impedire il blocco del root NTFS.

Tra gli ultimi cambiamenti viene poi rimosso il pacchetto “wireless-tools” perché non più disponibile nei repository, così come per il pacchetto “reiser4progs”, definitivamente deprecato.

Come sempre, le novità di Clonezilla Live 3.2 sono disponibili nella loro interezza nella lista completa che è disponibile nella pagina web ufficiale, da cui è anche possibile scaricare la nuova versione per sistemi a 32 e 64-bit. Ricordiamo che Clonezilla può essere avviato comodamente in modalità Live da unità di archiviazione USB.