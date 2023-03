Close: guarda in streaming il film candidato agli Oscar

Candidato agli Oscar 2023 nella categoria miglior film internazionale, Close arriva oggi su piattaforma: lo puoi guardare subito in streaming su NOW. Scritto e diretto da Lukas Dhont (già al lavoro su Girl), racconta l’amicizia tra due ragazzi tredicenni e le difficoltà che questi incontrano quando la natura del loro rapporto viene fraintesa.

Guarda in streaming il film Close

Presentato in anteprima nel maggio scorso al Festival di Cannes, è arrivato in sala nel nostro paese solo nei primi giorni di quest’anno, accolto fin da subito molto positivamente. Di seguito il trailer in italiano, pubblicato da Lucky Red in occasione delle nomination a Golden Globe e Academy Award. A introdurlo sono le parole del regista a proposito di ciò che ha ispirato la genesi della pellicola.

Un giorno sono andato a visitare la mia vecchia scuola elementare. I ricordi sono tornati alla mente, facendo riemergere quel tempo in cui era davvero difficile essere me stesso, senza filtri. I ragazzi si comportavano in un modo, le ragazze in un altro, mi sono sempre sentito come se non appartenessi a nessun gruppo. Essere intimo con un altro ragazzo sembrava solo confermare le supposizioni che altri avevano sulla mia identità sessuale. Ho cercato di fare ordine tra questi sentimenti, mettendo qualche parola nero su bianco: amicizia, intimità, paura, mascolinità… e ne è emerso Close.

Il film ha raccolto una media voto pari al 91% dalla critica e all’84% dal pubblico, secondo l’aggregatore Rotten Tomatoes. Apprezzata anche la colonna sonora curata da Valentin Hadjadj. Fanno parte del cast di attori i giovani Gustav De Waele e Eden Dambrine nei panni dei due protagonisti, Léo e Remi, oltre a Igor van Dessel, Émilie Dequenne, Kevin Janssens, Marc Weiss, Lea Drucker, Léon Bataille, Serine Ayari e Robin Keyaert.

