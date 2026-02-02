Cloud a vita: fino a 10 TB e zero costi di abbonamento con pCloud

Il cloud storage a vita è la soluzione giusta per chi ha bisogno di tanto spazio di archiviazione in cloud e non vuole più essere obbligato a mantenere attivo un abbonamento per poterlo sfruttare.

Con le offerte di pCloud, infatti, è possibile acquistare uno spazio cloud, con un pagamento una tantum e senza costi ricorrenti. In questo modo si ha la possibilità di sfruttare fino a 10 TB in cloud per salvare in sicurezza i propri dati.

Tutte le promozioni sono disponibili tramite il sito ufficiale di pCloud, accessibile dal box riportato qui di sotto. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi ed è possibile sfruttare una garanzia di rimborso di 14 giorni.

Cloud a vita con le offerte di pCloud: ecco le promo

pCloud propone diverse soluzioni molto vantaggiose per il cloud a vita senza abbonamento. In questo momento, il provider offre sconti molto interessanti che riducono in modo significativo il costo per l’acquisto di uno spazio cloud.

La versione “base” propone 500 GB in cloud con un costo di 199 euro. In alternativa, è possibile puntare sul piano Plus che permette l’accesso a 2 TB di spazio cloud con un costo di 399 euro.

Per chi ha esigenze maggiori, invece, c’è il piano Ultra da 10 TB. In questo caso, il costo è di 1.190 euro. Tutte le soluzioni descritte possono essere ulteriormente aggiornate, acquistando ulteriore spazio cloud nel corso del prossimo futuro, in base alle proprie necessità.

Scegliendo il cloud a vita non c’è un costo ricorrente successivo e lo spazio acquistato resterà disponibile, senza alcun pagamento. A ridurre l’impatto del costo iniziale c’è la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal. Le offerte includono 14 giorni di garanzia di rimborso.