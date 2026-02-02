 Cloud a vita: fino a 10 TB e zero costi di abbonamento con pCloud
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Cloud a vita: fino a 10 TB e zero costi di abbonamento con pCloud

Il cloud a vita è la soluzione giusta per salvare i propri dati con costi ridotti: ecco le offerte di pCloud per ottenere fino a 10 TB.
Cloud a vita: fino a 10 TB e zero costi di abbonamento con pCloud
Informatica Cloud & Hosting
Il cloud a vita è la soluzione giusta per salvare i propri dati con costi ridotti: ecco le offerte di pCloud per ottenere fino a 10 TB.

Il cloud storage a vita è la soluzione giusta per chi ha bisogno di tanto spazio di archiviazione in cloud e non vuole più essere obbligato a mantenere attivo un abbonamento per poterlo sfruttare.

Con le offerte di pCloud, infatti, è possibile acquistare uno spazio cloud, con un pagamento una tantum e senza costi ricorrenti. In questo modo si ha la possibilità di sfruttare fino a 10 TB in cloud per salvare in sicurezza i propri dati.

Tutte le promozioni sono disponibili tramite il sito ufficiale di pCloud, accessibile dal box riportato qui di sotto. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi ed è possibile sfruttare una garanzia di rimborso di 14 giorni. 

Accedi qui alle offerte di pCloud

pcloud promo gennaio 2026

Cloud a vita con le offerte di pCloud: ecco le promo

pCloud propone diverse soluzioni molto vantaggiose per il cloud a vita senza abbonamento. In questo momento, il provider offre sconti molto interessanti che riducono in modo significativo il costo per l’acquisto di uno spazio cloud.

La versione “base” propone 500 GB in cloud con un costo di 199 euro. In alternativa, è possibile puntare sul piano Plus che permette l’accesso a 2 TB di spazio cloud con un costo di 399 euro.

Per chi ha esigenze maggiori, invece, c’è il piano Ultra da 10 TB. In questo caso, il costo è di 1.190 euro. Tutte le soluzioni descritte possono essere ulteriormente aggiornate, acquistando ulteriore spazio cloud nel corso del prossimo futuro, in base alle proprie necessità.

Scegliendo il cloud a vita non c’è un costo ricorrente successivo e lo spazio acquistato resterà disponibile, senza alcun pagamento. A ridurre l’impatto del costo iniziale c’è la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal. Le offerte includono 14 giorni di garanzia di rimborso. 

Accedi qui alle offerte di pCloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

pCloud sconta i piani a vita: cloud sicuro a partire da 199 euro

pCloud sconta i piani a vita: cloud sicuro a partire da 199 euro
Aruba Hyper Hosting: cloud hosting ad alte prestazioni per progetti business-critical

Aruba Hyper Hosting: cloud hosting ad alte prestazioni per progetti business-critical
Fai un upgrade del tuo sito web con Hostinger: 80% di sconto sul piano Business

Fai un upgrade del tuo sito web con Hostinger: 80% di sconto sul piano Business
GDPR e siti Web: come dimostrare la conformità reale ed evitare sanzioni con Aruba LegalBlink

GDPR e siti Web: come dimostrare la conformità reale ed evitare sanzioni con Aruba LegalBlink
pCloud sconta i piani a vita: cloud sicuro a partire da 199 euro

pCloud sconta i piani a vita: cloud sicuro a partire da 199 euro
Aruba Hyper Hosting: cloud hosting ad alte prestazioni per progetti business-critical

Aruba Hyper Hosting: cloud hosting ad alte prestazioni per progetti business-critical
Fai un upgrade del tuo sito web con Hostinger: 80% di sconto sul piano Business

Fai un upgrade del tuo sito web con Hostinger: 80% di sconto sul piano Business
GDPR e siti Web: come dimostrare la conformità reale ed evitare sanzioni con Aruba LegalBlink

GDPR e siti Web: come dimostrare la conformità reale ed evitare sanzioni con Aruba LegalBlink
Davide Raia
Pubblicato il
2 feb 2026
Link copiato negli appunti