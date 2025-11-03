Cloud a vita senza abbonamento: con gli sconti Black Friday di Internxt risparmi fino al 75%

Internxt è uno dei servizi di cloud storage più famosi e utilizzati in Europa che ti permette di acquistare un tuo spazio nel digitale a vita senza doverti legare o a dipendere da abbonamenti. Ora, in occasione degli sconti per il Black Friday sempre più vicino, puoi anche risparmiare parecchio sul prezzo di acquisto con sconti che arrivano fino al 75% su tutti i piani disponibili.

Con i piani a vita Internxt potrai contare su un servizio europeo che punta tutto su privacy, crittografia end-to-end e trasparenza open source. I tuoi dati saranno al sicuro e accessibili soltanto da te e alle persone a cui fornirai accesso, anche temporaneo, e potrai sfruttare una serie di servizi accessori già partendo dal piano Essential che offre 1TB di spazio, una VPN e antivirus.

Il piano Premium da 3TB aggiunge anche la possibilità di invitare e condividere con altre persone la gestione del cloud insieme a uno strumento per la pulizia del PC. Infine, il piano Definitivo, oltre a darti ben 5TB di spazio, include ulteriori servizi per una gestione completa dei tuoi file.

Tutti i piani sono offerti con il 75% di sconto, con garanzia soddisfatti o rimborsati a 30 giorni e supporto clienti Premium pronto a darti una mano in qualsiasi momento.