 Cloud a vita senza abbonamento: con gli sconti Black Friday di Internxt risparmi fino al 75%
Con i piani a vita di Internxt in offerta per il Black Friday fino al 75% puoi avere uno spazio cloud tutto tuo per sempre.
Internxt è uno dei servizi di cloud storage più famosi e utilizzati in Europa che ti permette di acquistare un tuo spazio nel digitale a vita senza doverti legare o a dipendere da abbonamenti. Ora, in occasione degli sconti per il Black Friday sempre più vicino, puoi anche risparmiare parecchio sul prezzo di acquisto con sconti che arrivano fino al 75% su tutti i piani disponibili.

Con i piani a vita Internxt potrai contare su un servizio europeo che punta tutto su privacy, crittografia end-to-end e trasparenza open source. I tuoi dati saranno al sicuro e accessibili soltanto da te e alle persone a cui fornirai accesso, anche temporaneo, e potrai sfruttare una serie di servizi accessori già partendo dal piano Essential che offre 1TB di spazio, una VPN e antivirus.

Il piano Premium da 3TB aggiunge anche la possibilità di invitare e condividere con altre persone la gestione del cloud insieme a uno strumento per la pulizia del PC. Infine, il piano Definitivo, oltre a darti ben 5TB di spazio, include ulteriori servizi per una gestione completa dei tuoi file.

Tutti i piani sono offerti con il 75% di sconto, con garanzia soddisfatti o rimborsati a 30 giorni e supporto clienti Premium pronto a darti una mano in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 nov 2025

