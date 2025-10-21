 Cloud a vita senza abbonamento con Internxt: oggi è scontato fino all'85%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Cloud a vita senza abbonamento con Internxt: oggi è scontato fino all'85%

Internxt lancia una promozione imperdibile: fino all’85% di sconto sui piani cloud a vita, a partire da soli 195 euro (una tantum).
Cloud a vita senza abbonamento con Internxt: oggi è scontato fino all'85%
Informatica Cloud & Hosting
Internxt lancia una promozione imperdibile: fino all’85% di sconto sui piani cloud a vita, a partire da soli 195 euro (una tantum).

C’è una nuova promozione che ti farà risparmiare tantissimo sul tuo nuovo cloud storage a vita: parliamo di Internxt, che puoi sottoscrivere con sconti fino all’85% grazie a un’offerta a tempo limitato. Otterrai così cloud storage crittografato, sicuro e open source, che ti offrirà fino a 5TB di spazio con un singolo pagamento, ovvero senza alcun abbonamento. Ecco tutti i dettagli.

Acquista ora il tuo piano Internxt

Tutti i vantaggi di Internxt

Sono tre i piani Internxt disponibili: Essenziali, da 1 TB, a 195 euro invece di 1.300; Premium da 3 TB a 345 euro invece di 2.300 euro; Definitivo da 5 TB a 495 euro invece di 3.300 euro. Tutti i piani sono a vita, perciò non dovrai sottoscrivere alcun abbonamento né pagare canoni mensili o costi nascosti. Una volta acquistato, lo spazio resta tuo per sempre.

Dando uno sguardo ai vantaggi, Internxt garantisce crittografia end-to-end AES-256 zero-knowledge. I tuoi file sono protetti prima ancora di lasciare il dispositivo: nessuno, nemmeno Internxt, può accedervi. La piattaforma non conserva password né dati sull’utente.

Il servizio è open source e completamente trasparente: il codice è disponibile su GitHub, dove chiunque può verificarne la sicurezza. Inoltre, Internxt è verificato indipendentemente da Securitum e rispetta le normative GDPR.

Scopri i piani Internxt in offerta

Ogni piano include supporto clienti premium e una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi testare la piattaforma senza rischi. Una piccola chicca: Internxt utilizza fonti energetiche sostenibili per il suo servizio, così fai anche del bene all’ambiente oltre che mantenere al sicuro tutti i tuoi dati.

Non perdere la promo Internxt: ottieni fino all’85% di sconto su tutti i piani a vita e senza abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Amazon spiega il motivo del down di AWS

Amazon spiega il motivo del down di AWS
Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno

Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno
Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis

Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis
Promo Internxt: fino all’85% di sconto sul cloud a vita più sicuro

Promo Internxt: fino all’85% di sconto sul cloud a vita più sicuro
Amazon spiega il motivo del down di AWS

Amazon spiega il motivo del down di AWS
Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno

Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno
Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis

Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis
Promo Internxt: fino all’85% di sconto sul cloud a vita più sicuro

Promo Internxt: fino all’85% di sconto sul cloud a vita più sicuro
Eleonora Busi
Pubblicato il
21 ott 2025
Link copiato negli appunti