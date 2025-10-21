Cloud a vita senza abbonamento con Internxt: oggi è scontato fino all'85%

C’è una nuova promozione che ti farà risparmiare tantissimo sul tuo nuovo cloud storage a vita: parliamo di Internxt, che puoi sottoscrivere con sconti fino all’85% grazie a un’offerta a tempo limitato. Otterrai così cloud storage crittografato, sicuro e open source, che ti offrirà fino a 5TB di spazio con un singolo pagamento, ovvero senza alcun abbonamento. Ecco tutti i dettagli.

Tutti i vantaggi di Internxt

Sono tre i piani Internxt disponibili: Essenziali, da 1 TB, a 195 euro invece di 1.300; Premium da 3 TB a 345 euro invece di 2.300 euro; Definitivo da 5 TB a 495 euro invece di 3.300 euro. Tutti i piani sono a vita, perciò non dovrai sottoscrivere alcun abbonamento né pagare canoni mensili o costi nascosti. Una volta acquistato, lo spazio resta tuo per sempre.

Dando uno sguardo ai vantaggi, Internxt garantisce crittografia end-to-end AES-256 zero-knowledge. I tuoi file sono protetti prima ancora di lasciare il dispositivo: nessuno, nemmeno Internxt, può accedervi. La piattaforma non conserva password né dati sull’utente.

Il servizio è open source e completamente trasparente: il codice è disponibile su GitHub, dove chiunque può verificarne la sicurezza. Inoltre, Internxt è verificato indipendentemente da Securitum e rispetta le normative GDPR.

Ogni piano include supporto clienti premium e una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi testare la piattaforma senza rischi. Una piccola chicca: Internxt utilizza fonti energetiche sostenibili per il suo servizio, così fai anche del bene all’ambiente oltre che mantenere al sicuro tutti i tuoi dati.

Non perdere la promo Internxt: ottieni fino all’85% di sconto su tutti i piani a vita e senza abbonamento.