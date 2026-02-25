 Cloud a vita senza abbonamento: fino a 10 TB con un prezzo super grazie a pCloud
Cloud a vita senza abbonamento: fino a 10 TB con un prezzo super grazie a pCloud

Il cloud storage a vita di pCloud è la soluzione giusta per ottenere tanto spazio di archiviazione con un prezzo davvero conveniente.
Cloud a vita senza abbonamento: fino a 10 TB con un prezzo super grazie a pCloud
Il cloud storage a vita di pCloud è la soluzione giusta per ottenere tanto spazio di archiviazione con un prezzo davvero conveniente.

pCloud e le sue offerte per il cloud a vita sono l’occasione giusta per eliminare i costi di abbonamento e accedere a tanto spazio cloud con condizioni molto vantaggiose.

Il meccanismo è semplice: lo spazio cloud può essere acquistato, scegliendo il piano giusto tra quelli disponibili, senza alcun costo ricorrente e con la possibilità di ottenere fino a 10 TB di storage.

In questo momento, i piani proposti da pCloud sono in sconto, con la possibilità di ottenere un risparmio enorme. Da segnalare anche l’opzione per l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal e 14 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di pCloud, accessibile qui di sotto. Gli sconti disponibili sono validi solo per un breve periodo di tempo.

Accedi qui alle offerte di pCloud

pcloud promo gennaio 2026

pCloud: ecco le offerte

Per accedere alle soluzioni di cloud storage a vita di pCloud è possibile scegliere tra uno dei piani disponibili in questo momento. La versione base prevede l’accesso a 500 GB con un costo di 199 euro. In alternativa, è possibile puntare sul piano di 2 TB, dal costo di 399 euro. Per massimizzare lo spazio disponibile c’è il piano da 10 TB con un costo di 1.190 euro.

Queste soluzioni garantiscono un risparmio enorme nel lungo periodo. A differenza degli abbonamenti, infatti, le proposte per il cloud a vita di pCloud non prevedono costi ricorrenti e, quindi, non è necessario pagare un canone per mantenere l’accesso ai propri dati.

In questo modo, l’investimento iniziale può essere ammortizzato in poco tempo, permettendo all’utente di ottenere un rispario netto nel lungo periodo. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal e per i nuovi utenti c’è anche una garanzia di rimborso valida per i primi 14 giorni dall’attivazione dell’offerta.

Accedi qui alle offerte di pCloud

Pubblicato il 25 feb 2026

25 feb 2026
