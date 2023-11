Cloud a vita: zero costi ricorrenti e fino a 10 TB di storage con pCloud

Il cloud a vita è un sistema sempre più diffuso nel settore del cloud storage. Gran parte del successo ottenuto da questo tipo di servizio è legato alle offerte di pCloud, provider di riferimento del settore. Grazie a pCloud, infatti, è possibile scegliere tra tre piani per acquistare uno spazio cloud a vita, eliminando tutti i costi ricorrenti.

Si tratta di una promozione da non farsi sfuggire: a partire da 199 euro una tantum è possibile, infatti, acquistare uno spazio cloud dove salvare, in sicurezza, i propri dati. Per gli utenti ci sono tre opzioni: 500 GB, 2 TB e 10 TB. Tutte le proposte di pCloud sono accessibili tramite il sito ufficiale linkato qui di sotto.

Cloud a vita con pCloud: fino a 10 TB a prezzo scontato

Scegliere un servizio di cloud a vita permette:

di acquistare uno spazio in cloud, senza dover pagare ogni mese o ogni anno per mantenere l’accesso

senza dover pagare ogni mese o ogni anno per mantenere l’accesso di eliminare qualsiasi costo ricorrente; dopo l’acquisto, infatti, lo spazio cloud resterà sempre accessibile

pCloud è la soluzione ideale per accedere a un servizio di cloud a vita completo. Per gli utenti sono disponibili tre piani:

500 GB a 199 euro

a 199 euro 2 TB a 399 euro

a 399 euro 10 TB a 1.190 euro

Per tutti e tre i piani c’è la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate tramite PayPal. Da notare che, in qualsiasi momento, è possibile acquistare spazio di storage aggiuntivo su pCloud, adattando il servizio alle proprie necessità.

Ad esempio, acquistando oggi il piano da 500 GB ci sarà sempre la possibilità di acquistare, in futuro, il piano da 2 TB (ottenendo 2,5 TB di spazio in cloud a vita). Tutte le opzioni proposte da pCloud sono disponibili direttamente tramite il sito ufficiale del provider, accessibile dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.