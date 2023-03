Cloud crittografato a prezzo imbattibile? Prova Internxt

Internxt è un servizio di archiviazione di file open source e zero-knowledge creato per garantire la privacy assoluta degli utenti e una sicurezza senza compromessi. Una novità nel panorama dei cloud storage (l’azienda ha infatti aperto i battenti nel 2020), che ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio must-have nel 2023 tra chi vuole il massimo della sicurezza e privacy.

Il prezzo? Imbattibile: Internxt offre un piano gratuito con spazio limitato a 10 GB e che – a differenza della concorrenza – include già tutte le opzioni per la crittografia dei file. L’utente può tuttavia scegliere tra uno dei piani a pagamento, sia in formula di abbonamento mensile e annuale, che lifetime. Quest’ultima ti permette di acquistare direttamente lo spazio cloud (da 2 a 10 TB disponibili) pagando soltanto una cifra una tantum.

Cosa include un piano Internxt?

Internxt è, in tutto e per tutto, una piattaforma di cloud storage che dà priorità alla privacy dei propri utenti, facendone il suo principale vantaggio. Tutti i file caricati dall’utente nell’archivio sono infatti crittografati lato client, mentre la piattaforma utilizza server decentralizzati, garantendo una maggiore affidabilità rispetto ai servizi di cloud tradizionali.

Sia il sito web che l’applicazione Internxt sono user-friendly ed estremamente semplici da utilizzare e non richiedono particolari competenze: le sue funzionalità variano dall’archiviazione file alla condivisione (incluse cartelle), backup, crittografia e sincronizzazione dati fra dispositivi.

Anche il prezzo è davvero competitivo: Internxt offre diverse opzioni in abbonamento, nonché piani a vita a prezzi convenienti. Se preferisci pagare una somma mensile, gli abbonamenti partono da 0,99 euro per 20 GB di spazio, fino a 9,99 euro al mese per 2 TB. Scegliendo una fatturazione annuale, è possibile risparmiare qualche euro sulla mensilità.

Altrimenti ci sono i piani a vita: comodi, vantaggiosi e senza spese nascoste da sostenere. Il più economico è il piano da 2 TB di spazio, al prezzo di 299 euro una tantum. I costi salgono in rapporto alla capacità del cloud storage. Vale a dire che per il piano da 5 TB di spazio, il prezzo indicato è di 499 euro, mentre per 10 TB si parla di 999 euro.

Tutti i piani, disponibili a questo link, includono crittografia dei file e delle condivisioni, l’accesso alle funzionalità Internxt e ai dati archiviati in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, oltre alla garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

