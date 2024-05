Cloud crittografato e sicuro pCloud: risparmia fino a 700 euro con i piani a vita

Crittografia di alto livello, pagamento unico e semplice da usare: in questo momento pCloud è il cloud storage più sicuro d’Europa, grazie all’utilizzo della crittografia TLS/SSL e la legge federale svizzera sulla protezione dei dati (pCloud ha sede nel Paese elvetico, dove le leggi per i dati personali sono le più severe in Europa).

Con l’ultima promozione in corso è possibile ottenere un risparmio fino a 700 euro sul piano a vita Ultra, con uno spazio di archiviazione pari a 10 TB. L’offerta, che prevede un pagamento unico, è disponibile su questa pagina del sito ufficiale pCloud.

Cloud crittografo e sicuro: la nuova offerta di pCloud (pagamento unico)

In aggiunta alla crittografia TLS/SSL, un altro motivo per cui scegliere la soluzione di archiviazione cloud di pCloud è la posizione dei server all’interno dell’Unione europea, autentica garanzia di sicurezza per i propri dati personali. Merita un ulteriore spunto di riflessione la crittografia lato client, il che significa che soltanto gli utenti in possesso dello storage cloud conoscono le chiavi per la decifratura dei file all’interno dello spazio crittografato.

A tutto questo poi si aggiungono l’accesso su qualsiasi tipo di dispositivo, anche offline, e la semplicità d’utilizzo. La facilità d’uso deriva dal salvataggio dei file con un clic, la loro sincronizzazione su qualunque device e la possibilità di liberare più spazio con un semplice tap.

I piani a vita di pCloud sono tre: Premium (500 GB), Premium Plus (2 TB) e Ultra (10 TB). I prezzi partono da 199 euro per il piano più economico (Premium), e arrivano fino a 1.190 euro per il piano Ultra da 10 TB, per effetto del maxi sconto di 700 euro (37% in meno rispetto ai 1.890 euro richiesti di listino). Per aderire all’offerta in corso è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito pcloud.com.