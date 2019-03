Cloud gaming: Microsoft sfida Stadia con xCloud

Il 2019 verrà ricordato nell’ambito videoludico come l’anno del cloud gaming. Due big come Google e Microsoft stanno per fare il loro ingresso in un settore che fino ad oggi, nonostante le iniziative già messe in campo (PlayStation Now, GeForce Now ecc.), ancora non ha saputo esprimere appieno le proprie potenzialità. All’annuncio di Stadia dei giorni scorsi, il gruppo di Redmond risponderà presto con il progetto xCloud.

Microsoft: un concorrente per Stadia

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella della conferenza Microsoft in occasione dell’E3 2019 di Los Angeles, nella seconda settimana di giugno. Verranno tolti i veli alla piattaforma già protagonista nei giorni scorsi di alcuni primi rumor. In questo caso lo streaming dei giochi sarà gestito dall’infrastruttura cloud di Azure, permettendo di delegare a un server remoto l’elaborazione del comparto audio-video così come la gestione dell’intelligenza artificiale, eseguendo i titoli su qualsiasi dispositivo anche in assenza di un adeguato comparto hardware in locale. Una prima demo condivisa di recente mostra il funzionamento del servizio su uno smartphone con Forza Horizon 4.

PC, console, telefoni e tablet: sarà possibile accedere al catalogo di xCloud da qualsiasi postazione. L’unico requisito richiesto, così come già visto per Stadia, sarà costituito da una buona connessione Internet (immaginiamo almeno 20-25 Mbps), caratterizzata da una latenza ridotta al minimo in modo da evitare lag o rallentamenti. Verrà quasi certamente garantita la compatibilità con i controller della famiglia Xbox.

Nessuna informazione al momento in merito ai prezzi dell’abbonamento da sottoscrivere, ai giochi disponibili al lancio o alla data di debutto della piattaforma. Maggiori informazioni arriveranno in occasione della conferenza all’E3 2019, come conferma una comunicazione inviata da Phil Spencer (numero uno della divisione Xbox) ai propri collaboratori, subito dopo la presentazione del servizio di Google. La riportiamo di seguito in forma tradotta.