Cloud Hosting di alta qualità: Keliweb lo sconta a metà prezzo

Sono ora attive le nuove promo di Keliweb, l’azienda leader nel settore hosting e web services, che promettono di rivoluzionare la tua esperienza online con sconti irresistibili. Le offerte autunnali si concentrano su una vasta gamma di servizi, adatti a soddisfare le esigenze di utenti privati, professionisti, imprese e attività e-commerce di tutte le dimensioni.

Se stai cercando un servizio web performante a costi vantaggiosi, sei nel posto giusto. Le nuove promozioni di Keliweb ti offrono l’opportunità di accedere a soluzioni di Cloud Hosting a metà prezzo per il primo anno. Il Cloud Hosting è la scelta ideale per chi desidera un hosting semidedicato, che offre risorse condivise e risorse dedicate assegnate esclusivamente a te. Questo si traduce in un aumento significativo di potenza, spazio e performance, rendendo il tuo sito web più veloce e affidabile che mai.

Tutti i vantaggi del Cloud Hosting Keliweb

Il piano di punta di questa promozione è il Cloud H2, progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti e delle aziende che devono gestire un volume di traffico impegnativo, al di là delle capacità di una soluzione condivisa economica. Ecco le risorse chiave incluse nel piano Cloud H2:

Dominio .it gratuito

6 vCore CPU

75 GB di spazio SSD

24 GB di RAM dedicata

LiteSpeed Web Server

IP Dedicato

Certificato SSL e supporto HTTP/2

e supporto Backup automatico

Assistenza tecnica 24/7

Questo pacchetto offre tutto ciò di cui hai bisogno per garantire una presenza online potente e sicura, con il vantaggio aggiuntivo di un dominio .it gratuito. Inoltre, grazie al supporto tecnico disponibile 24/7, potrai sempre contare su un team esperto pronto ad assisterti in qualsiasi momento.

Le offerte autunnali di Keliweb rappresentano un’opportunità imperdibile per potenziare il tuo sito web o la tua attività online. Grazie al 50% di sconto sul primo anno, puoi ottenere tutti i vantaggi del Cloud Hosting ad un costo estremamente conveniente. Non perdere tempo e cogli l’opportunità di migliorare la tua presenza online. Le offerte autunnali sono valide per un periodo limitato, quindi non esitare a visitare il sito web di Keliweb per ulteriori dettagli e per attivare il tuo piano Cloud H2 al 50% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.