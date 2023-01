Cloud in abbonamento o a vita? ecco qual è la scelta migliore

I servizi di cloud storage si dividono in soluzioni in abbonamento, con il pagamento di un canone mensile o annuale, e in soluzioni “a vita” che prevedono l’acquisto di uno spazio di archiviazione con una spesa una tantum e senza pagamenti ricorrenti.

Ci sono poi i servizi di cloud storage gratis che, però, sono limitati a pochi GB e non possono rappresentare la scelta di chi ha bisogno di diverse decine o centinaia di GB di spazio d’archiviazione a cui accedere da tutti i propri dispositivi.

La scelta tra cloud in abbonamento o a vita passa per l’analisi di vari aspetti. Entrambe le opzioni, infatti, presentano vantaggi e svantaggi che possono incidere in modo più o meno significativo sulla scelta. Tutto dipende da quelle che sono le proprie esigenze.

Tra i servizi di cloud storage, inoltre, è possibile valutare le soluzioni proposte da Internxt. Il provider, infatti, è uno dei pochi che mette a disposizione sia piani “a vita” che piani in abbonamento, garantendo sempre vantaggi molto elevati ai suoi utenti.

Cloud in abbonamento o a vita: ecco come scegliere l’opzione migliore

Il cloud in abbonamento è una soluzione più flessibile. Quest’opzione obbliga l’utente a dover affrontare un pagamento ricorrente (mensile o annuale) per poter accedere al proprio spazio in cloud. La scelta di interrompere la sottoscrizione comporterà la perdita della possibilità di caricare nuovi file e accedere al proprio archivio in cloud.

Con il cloud a vita, invece, non ci sono costi ricorrenti. L’utente può acquistare uno spazio cloud a fronte del pagamento di un importo definito dal fornitore del servizio. I GB acquistati resteranno a disposizione a tempo indeterminato, senza canoni di abbonamento e senza la possibilità di perdere i dati salvati. Bisogna tener conto di una spesa iniziale considerevole.

Non c’è una scelta migliore in assoluto nel confronto tra cloud a vita e in abbonamento. In genere, chi ha bisogno di pochi GB troverà più conveniente la soluzione in abbonamento mentre chi necessità di decine e decine (o addirittura di centinaia) di GB in cloud potrà trovare più conveniente l’opzione a vita.

Con le offerte di Internxt è possibile valutare i vantaggi di entrambe le opzioni. Per il cloud in abbonamento, infatti, il provider mette a disposizione vari piani a partire da 0,89 euro al mese. L’offerta più interessante riguarda il piano da 200 GB a 3,49 euro al mese (con fatturazione annuale).

Per quanto riguarda il cloud a vita, invece, ci sono tre opzioni: c’è il piano da 2 TB che costa 299 euro, il piano da 5 TB che ne costa 499 euro e il piano da 10 TB che ne costa 999 euro. Tutti le soluzioni di Internxt possono contare sull’accesso da qualsiasi dispositivo e sulla protezione della crittografia per i file.

Per scoprire le offerte di Internxt e provare il servizio (c’è anche un piano gratuito da 10 GB) è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.