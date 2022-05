Cloud Mail: la posta elettronica professionale di SeeWeb

Nonostante l’affermazione delle chat, delle piattaforme per le video-call e delle applicazioni per la messaggistica istantanea, la posta elettronica continua ad essere utilizzata diffusamente anche nelle comunicazioni in ambito lavorativo. Professionisti e aziende hanno la necessità di gestire le proprie email in modo flessibile, quindi ovunque, da qualunque luogo e tramite qualsiasi dispositivo, anche in mobilità. Nello stesso modo devono avere la possibilità di proteggersi dalla posta indesiderata che spesso, oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza, si traduce in una perdita dal punto di vista della produttività.

Ma quali sono le caratteristiche irrinunciabili per un servizio di posta elettronica professionale?

Rispondiamo a questa domanda analizzando l’offerta Cloud Mail di SeeWeb, un prospetto ideale per chi è alla ricerca di una soluzione sicura, facile da utilizzare e dotata di tutte le funzionalità necessarie per la gestione della corrispondenza digitale.

Cloud Mail: le funzionalità principali

Cloud Mail è innanzitutto un servizio che offre piani scalabili sfruttando uno dei maggiori vantaggi delle infrastrutture Cloud, cioè quello di poter adattare le risorse disponibili in base alle proprie necessità.

Si parte quindi da una configurazione di base che permette di attivare fino a 5 caselle email con 5 GB di spazio Web per messaggi e allegati, potendo poi scegliere diverse opzioni alternative con un maggior numero di risorse fino ad un massimo di 1.280 caselle per altrettanti GB di spazio. Non resta che sfogliare le opzioni e scegliere, insomma, per poter calibrare l’operazione specificatamente in base alle proprie necessità.

Nel caso in cui anche 1.280 caselle e 1.280 GB non fossero sufficienti per le proprie esigenze, è possibile contattare direttamente SeeWeb e richiedere maggiori volumi di email e spazio: un servizio valido per una ditta individuale, insomma, così come per realtà per più strutturata, declinabile per ogni tipo di necessità e fortemente scalabile.

Per garantire il maggior livello possibile di personalizzazione della corrispondenza, gli account di posta elettronica attivi su Cloud Mail possono essere associati al nome a dominio scelto per la propria attività online, anche se quest’ultimo non viene gestito direttamente da SeeWeb. Il servizio, insomma, è una vera e propria piattaforma standalone, a basso costo e ideale per la miglior gestione della propria posta elettronica.

Dal punto di vista delle funzionalità l’offerta comprende:

Plesk : un pannello di controllo che permette di gestire Cloud Mail tramite diversi livelli di accesso al cui vertice si trova un account Administrator con il pieno controllo sulle feature del servizio;

: un pannello di controllo che permette di gestire Cloud Mail tramite diversi livelli di accesso al cui vertice si trova un account Administrator con il pieno controllo sulle feature del servizio; Roundcube : una webmail con cui leggere, scrivere, inviare, archiviare, cancellare i messaggi ed effettuare qualsiasi operazione di gestione della posta elettronica tramite un’interfaccia responsive utilizzabile via browser Web, indipendentemente dal tipo di device e dall’ampiezza del display;

: una webmail con cui leggere, scrivere, inviare, archiviare, cancellare i messaggi ed effettuare qualsiasi operazione di gestione della posta elettronica tramite un’interfaccia responsive utilizzabile via browser Web, indipendentemente dal tipo di device e dall’ampiezza del display; il supporto a CalDav , per la condivisione e la sincronizzazione del calendario tra tutti i dispositivi attivi;

, per la condivisione e la sincronizzazione del calendario tra tutti i dispositivi attivi; CardDav , che permette di condividere una rubrica sincronizzata tra device differenti;

, che permette di condividere una rubrica sincronizzata tra device differenti; protezione antispam/antivirus con filtri sempre aggiornati sulla base di attività di monitoraggio contro la posta indesiderata;

con filtri sempre aggiornati sulla base di attività di monitoraggio contro la posta indesiderata; backup giornalieri ;

; assistenza h24 dal portale di Seeweb integrabile anche con un HelpDesk telefonico;

dal portale di Seeweb integrabile anche con un HelpDesk telefonico; supporto in caso di migrazione dei contenuti da un server mail di terze parti a Cloud Mail (opzione aggiuntiva).

È inoltre possibile attivare l’opzione WhiteLabel con cui rivendere caselle email con il proprio logo: in questo caso il servizio permette di partire da un’istanza dedicata a cui aggiungere quando necessario il pacchetto di caselle email più adatto alle esigenze della clientela.

La protezione antispam di Cloud Mail

Lo spam è forse l’elemento di maggior disturbo durante la consultazione e la gestione della posta elettronica e per questo motivo Cloud Mail include un servizio antispam dotato di filtri che selezionano la posta in entrata in base a diversi criteri, come per esempio la reputazione dei mittenti e i risultati dei controlli locali effettuati. Uno dei maggiori vantaggi di questo sistema deriva dal fatto che esso agisce sia prima della ricezione di un messaggio che dopo, integrando anche funzionalità antivirus.

I controlli effettuati tengono conto infatti di diversi aspetti, tra cui anche quelli relativi all’IP del mittente, al dominio associato all’indirizzo di posta utilizzato e ai comportamenti del mail server che ha veicolato il messaggio, così come del suo contenuto. I messaggi classificati come spam vengono rispediti automaticamente al mittente e non sono accettati dal server, i pochi messaggi che potrebbero dar luogo a falsi positivi vengono invece contrassegnati tramite un header che notifica la possibile presenza di spam. Le regole che definisco il funzionamento dei filtri vengono costantemente aggiornate tenendo conto delle caratteristiche dello spam ricevuto fino al memento corrente.

Cloud Mail e conformità con il GDPR

Cloud Mail è stato realizzato su piattaforme Cloud certificate CISPE, il Codice di Condotta Europeo sulla Data Protection per i fornitori di servizi di infrastruttura Cloud. Ciò garantisce la massima conformità possibile a quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation), la normativa europea relativa alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la libera circolazione dei dati personali

Il servizio presenta quindi un design di processo e di archiviazione dei dati che impegna lo stesso provider a non trattarli, in nessun caso, per finalità differenti da quelle concordate con i propri clienti.

SeeWeb non utilizza quindi i dati delle email per attività di profilazione legate al marketing: tutto resta protetto e tutelato, senza scansioni remote dei contenuti o altre attività legate alle informazioni veicolate tramite email. Tali informazioni sono inoltre gestite, nonché archiviate, all’interno dei confini dell’Unione Europea e ne viene garantita la piena portabilità: in questo modo Cloud Mail assicura che i dati possano essere migrati quando lo si desidera, senza alcun ostacolo. Quest’ultimo dettaglio prelude ad un principio di fondamentale importanza: ogni utente è proprietario unico delle proprie comunicazioni, potendole gestire con piena libertà e massimo controllo.

Backup giornalieri

I backup sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati, compresi quelli relativi alla posta elettronica. Perdere la propria corrispondenza è una delle eventualità peggiori per chi gestisce un’attività economica, per questo motivo è consigliabile poter fare affidamento su un servizio in grado di generare automaticamente e periodicamente delle copie di sicurezza.

Cloud Mail garantisce backup con frequenza giornaliera, quotidianamente il sistema produrrà una copia dei dati tramite IBM Spectrum Protect, un software che si integra completamente nelle infrastrutture Cloud e offre una protezione completa delle informazioni gestite. Grazie alla generazione quotidiana delle copie di sicurezza si possono ripristinare i messaggi rimossi per errore e persino recuperare intere directory.

Il periodo di Data Retention previsto per i backup di Cloud Mail è di 30 giorni, in questo modo è possibile recuperare i dati anche a distanza di settimane dalla loro cancellazione. Il servizio Seeweb, insomma, opera nativamente in ottica di disaster recovery, mettendo al riparo la posta da ogni possibile problema ed evitando che qualsiasi operazione scomposta, errata o involontaria possa tramutarsi in un danno irrecuperabile: una tutela che non ha prezzo.

Conclusioni

Qualunque attività professionale necessita di un servizio di posta elettronica professionale con il quale gestire al meglio tanto la comunicazione interna, quanto i rapporti con partner e fornitori. Cloud Mail di SeeWeb è una piattaforma scalabile e flessibile per l’e-mail hosting che offre configurazioni adatte alle esigenze di aziende di diverse dimensioni e assicura la sicurezza della corrispondenza tramite backup giornalieri e un servizio antispam sempre attivo. La garanzia di assistenza continua e la possibilità di calibrare in modo molto capillare il tipo di servizio a cui si vuole attingere, rappresentano risorse ideali per ottimizzare i costi e massimizzare l’utilità del servizio.

In collaborazione con SeeWeb