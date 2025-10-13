 Cloud per sempre con i piani a vita Internxt (maxi sconto 85%)
Con Internxt puoi avere uno spazio cloud tuo, senza limiti e a vita: scegli quello che fa per te con sconti fino all'85%.
Con Internxt puoi avere uno spazio cloud tuo, senza limiti e a vita: scegli quello che fa per te con sconti fino all'85%.

Internxt è pronto a diventare il tuo alleato digitale di fiducia: questo provider di servizi cloud offre piani a vita con sconti sensazionali che arrivano fino all’85%. Piani che includono non solo lo spazio cloud, ma anche funzionalità antivirus, VPN e protezione delle email tra le altre cose.

Scegli un piano a vita Internxt

internxt sconto 85%

Parliamo di una ricca proposta che parte con il piano Essential, disponibile a 195 euro invece di 1300, con cui avere 1TB di archiviazione crittografata, post-quantistica e a conoscenza zero, autenticazione a 2 fattori, backup del tuo computer, condivisione file protetta da password, VPN crittografata e antivirus.

Il piano Premium, in offerta a 345 euro invece di 2300, porta a 3TB lo spazio di archiviazione e, oltre a tutto quello previsto dal piano Essential, include anche funzionalità per invitare, condividere e collaborare con altre persone ai contenuti dello spazio cloud e un Cleaner per la pulizia del PC.

Scegli un piano a vita Internxt

Infine, il piano Definitivo costa in offerta 495 euro invece di 3300, con 5TB di archiviazione crittografata, tutto quanto è previsto dai piani Essential e Premium e l’aggiunta di altre funzionalità. In ogni caso, avrai sempre un supporto clienti premium e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
13 ott 2025
