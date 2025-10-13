Cloud per sempre con i piani a vita Internxt (maxi sconto 85%)

Internxt è pronto a diventare il tuo alleato digitale di fiducia: questo provider di servizi cloud offre piani a vita con sconti sensazionali che arrivano fino all’85%. Piani che includono non solo lo spazio cloud, ma anche funzionalità antivirus, VPN e protezione delle email tra le altre cose.

Parliamo di una ricca proposta che parte con il piano Essential, disponibile a 195 euro invece di 1300, con cui avere 1TB di archiviazione crittografata, post-quantistica e a conoscenza zero, autenticazione a 2 fattori, backup del tuo computer, condivisione file protetta da password, VPN crittografata e antivirus.

Il piano Premium, in offerta a 345 euro invece di 2300, porta a 3TB lo spazio di archiviazione e, oltre a tutto quello previsto dal piano Essential, include anche funzionalità per invitare, condividere e collaborare con altre persone ai contenuti dello spazio cloud e un Cleaner per la pulizia del PC.

Infine, il piano Definitivo costa in offerta 495 euro invece di 3300, con 5TB di archiviazione crittografata, tutto quanto è previsto dai piani Essential e Premium e l’aggiunta di altre funzionalità. In ogni caso, avrai sempre un supporto clienti premium e la garanzia di rimborso di 30 giorni.