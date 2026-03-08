Cloud senza abbonamento a meno di 200€: paghi una volta, è tuo per sempre

Con la nuova offerta pCloud è possibile acquistare cloud storage a vita senza pagare abbonamenti mensili. Inoltre, potrai risparmiare concretamente sui piani Premium, assicurandoti un’alternativa interessante per conservare file e documenti online in modo sicuro e permanente. I prezzi partono, infatti, da appena 199 euro una tantum, senza costi fissi o nascosti.

Ecco tutti i vantaggi di pCloud

La piattaforma pCloud è utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo: il suo punto di forza è proprio la possibilità di pagare una sola volta e ottenere spazio cloud a vita, eliminando i costi ricorrenti degli abbonamenti.

L’offerta comprende tre piani principali: Premium da 500 GB di spazio a 199 euro invece di 299 euro; Premium Plus offre 2 TB di spazio a 399 euro anziché 599 euro; infine, il piano Ultra con 10 TB di spazio è disponibile a 1190 euro rispetto al prezzo standard di 1890 euro.

Tutti i pacchetti includono una garanzia rimborso di 14 giorni e un sistema di pagamento sicuro protetto da crittografia SSL a 256 bit. La sicurezza, di fatto, è tra gli aspetti principali di pCloud: i dati vengono archiviati in data center certificati e protetti dalle severe normative svizzere sulla privacy. Inoltre il sistema utilizza protocolli TLS/SSL e crittografia AES a 256 bit.

pCloud offre inoltre strumenti avanzati per la gestione dei file. Qualche esempio? Puoi caricare contenuti (fotografie, video, documenti) di qualsiasi dimensione e anche recuperare versioni precedenti dei file in caso di modifiche o cancellazioni accidentali, oltre alla possibilità di recuperare i file eliminati fino a 30 giorni prima.

Molto apprezzate anche le opzioni di collaborazione: puoi condividere file tramite link protetti da password e lavorare in cartelle condivise. Come accade per altri cloud, è disponibile anche la sincronizzazione dei file simultanea: potrai accedere ai tuoi file in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ti trovi. È possibile eseguire automaticamente il backup delle foto e dei video del telefono o dei documenti presenti sul computer, oltre che di servizi di terze parti.

Grazie ai piani a vita e agli sconti disponibili, pCloud ti offre uno spazio cloud sicuro senza preoccuparti di abbonamenti ricorrenti. Approfitta dell’offerta a vita e risparmia subito.