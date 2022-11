Cloud sicuro con crittografia end-to-end: bastano 2,99 euro al mese

Per proteggere i propri file salvati in un cloud davvero sicuro è importante non scendere a compromessi e puntare su di una soluzione sicura e in grado di garantire la massima protezione, grazie alla crittografia end-to-end e all’utilizzo di una politica “no knowledge”.

Un servizio di questo tipo esiste ed è anche molto economico. Con l’offerta del Black Friday, infatti, è possibile attivare NordLocker, servizio di cloud storage realizzato dagli autori di NordVPN, che offre la massima sicurezza andando a soddisfare i requisiti essenziali che un sistema di archiviazione online deve avere.

Attualmente, è possibile attivare sfruttando uno sconto fino al 53%. Per gli utenti più esigenti, infatti, c’è il piano da 2 TB che comporta una spesa di 6,99 euro al mese ma c’è anche la possibilità di puntare sul piano Personal da 500 GB in cloud al costo di appena 2,99 euro al mese.

NordLocker: il cloud sicuro protetto dalla crittografia end-to-end costa pochissimo in occasione del Black Friday

Il servizio offerto da NordLocker è completo e offre i massimi standard di sicurezza per garantire un cloud sicuro in cui salvare tutti i propri dati. Il ricorso alla crittografia end-to-end, ad un’architettura “zero knowledge” e ad un sistema di autenticazione a più fattori consente a NordLocker di poter offrire ai suoi utenti l’accesso ad un servizio cloud sicuro e completo.

L’offerta del Black Friday è la ciliegina sulla torta. Attualmente è possibile scegliere tra i piani:

Personal 500 GB al costo di 2,99 euro al mese con fatturazione annuale e sconto del 40%

al costo di con fatturazione annuale e Personal Plus 2 TB al costo di 6,99 euro al mese con fatturazione annuale e sconto del 53%

C’è anche il piano Free 3GB che garantisce gli stessi standard di sicurezza ma con uno spazio d’archiviazione più ridotto (3 GB in cloud sicuro) che può rappresentare una buona soluzione per capire come funziona il servizio di NordLocker. Per attivare l’offerta del Black Friday è possibile fare riferimento direttamente al sito di NordLocker:

