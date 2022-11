Cloud sicuro e criptato: ultima occasione per averlo a metà prezzo

NordLocker è il primo strumento di crittografia dei file end-to-end al mondo che dispone di un cloud privato e sicuro, studiato per archiviare file, idee, immagini, video e ricordi in completa sicurezza. Non a caso, il principale pilastro dell’intera piattaforma è proprio la tutela della privacy e della sicurezza dell’utente. È proprio per ricordare agli utenti che la sicurezza online è fondamentale che Nord Security – l’azienda che gestisce anche NordLocker – ha lanciato il Cyber Month: un’occasione per ottenere uno sconto sostanzioso sui piani premium della piattaforma.

Il Cyber Month termina il 1 dicembre: queste sono le ultime ore per approfittare dello sconto al 53% sui piani premium di NordLocker. Lo sconto più interessante e vantaggioso è sicuramente quello che offre ben 2 TB di spazio: il prezzo, scontato, è di soli 6,99 euro al mese. In aggiunta allo spazio, otterrai crittografia end-to-end illimitata per tutti i tuoi file e supporto prioritario 24/7. Inoltre, tutti i piani prevedono una garanzia di rimborso valida fino a 30 giorni. Perciò puoi provare NordLocker senza rischi.

Cosa offre NordLocker?

Sicuramente ti starai chiedendo come NordLocker possa supportarti nella vita di tutti i giorni. Come abbiamo già anticipato, si tratta di uno strumento di crittografia semplice e intuitivo, che chiunque può utilizzare per proteggere i propri file da qualsiasi rischio – che sia una perdita dati oppure un attacco di malintenzionati. Lo scopo di NordLocker è, infatti, quello di proteggere i file dell’utente sia localmente che tramite un cloud sincronizzato a zero knowledge, ovvero che non è in grado di visualizzare le chiavi di crittografia personali né conoscere il contenuto dello spazio di archiviazione di ogni utente.

Tra le funzionalità più interessanti di NordLocker evidenziamo il backup automatico dei file e la protezione completa dai ransomware. Possiamo immaginare la piattaforma come una sorta di “cassaforte” privata a cui l’utente può accedere in modo sicuro da qualunque dispositivo, poiché tutti i dati caricati vengono sincronizzati automaticamente. Ovviamente, la piattaforma utilizza algoritmi di crittografia collaudati e di ultima generazione: tra questi ci sono il sistema di crittografia a curva ellittica, AES-256, xChaCha20-Poly1305 e Ed25519.

Approfitta della promozione Cyber Month, accedi tramite questo link: tutti i piani premium sono scontati fino al 53%. NordLocker è disponibile per Windows, macOS, Android (è prevista una versione anche per iOS) e tramite Web Access.

