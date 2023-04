Cloud sicuro e crittografato, ci pensa Internxt: ora al 50%

Esiste un servizio di archiviazione cloud in grado di offrire capienza in abbondanza e privacy al 100% attraverso crittografia avanzata e decentralizzata? Sì: si chiama Internxt, un servizio di archiviazione cloud open source e zero-knowledge. Per un periodo limitato, Internxt offre il piano a vita con uno sconto del 50%. Acquistando questo piano al costo di 149 euro, si avranno a disposizione 2 TB di spazio cloud senza ulteriori costi nascosti.

Cosa distingue Internxt dalla concorrenza?

Internxt è stato ideato con l’obiettivo di garantire la massima protezione e sicurezza per gli utenti, permettendo loro di archiviare file protetti da accessi indesiderati e possibili violazioni della privacy. È possibile utilizzare lo spazio cloud offerto da Internxt per archiviare in tutta semplicità documenti di lavoro o personali, video, fotografie o qualsiasi altro dato che si desideri conservare in un luogo sicuro e protetto da ogni rischio. Tutto ciò che carichi sarà poi visibile simultaneamente da tutti i tuoi dispostivi collegati.

La sicurezza dei tuoi dati è ciò che rende Internxt così speciale. La piattaforma ti lascia il pieno controllo dei tuoi file, evitando di memorizzare password o dati sensibili. Tutto ciò che carichi viene crittografato end-to-end prima di lasciare il tuo dispositivo. Grazie alla crittografia AES-256 a conoscenza zero, sei scuro di essere l’unico ad averne accesso.

Internxt è anche open-source: il codice è stato, infatti, reso pubblico su GitHub e può essere revisionato, controllato e verificato personalmente da chiunque. Nulla da nascondere. In più, il provider è totalmente conforme al GDPR, oltre a essere sicuro al 100%. Garantito da Securitum, società specializzata in penetration testing, leader del settore.

Scegliendo il piano Lifetime, si ha la garanzia di un’offerta a lungo termine senza costi fissi mensili o extra aggiuntivi. Il prezzo unico di 149 euro permette di ottenere 2 TB di spazio cloud, la scelta ideale per chi utilizza il servizio in modo medio. Non perdere l’occasione di proteggere i tuoi dati con uno sconto imperdibile: la promozione è in scadenza.

