Cloud sicuro e senza abbonamenti? L'opzione Lifetime di pCloud

Cloud sicuro e senza abbonamenti? L’opzione Lifetime di pCloud
Informatica Cloud & Hosting

Stanco di abbonamenti mensili sempre più alti? Con pCloud puoi acquistare il tuo spazio cloud una sola volta e resta valido per sempre. Grazie ai suoi piani Lifetime, pCloud offre un modello che include un mix raro di sicurezza, privacy e costi certi. Tre opzioni disponibili — 500 GB, 2 TB o 10 TB — con prezzi scontati che eliminano per sempre la necessità di un abbonamento ricorrente.

Piani Lifetime: prezzi chiari e spazio garantito per sempre

Il piano Premium 500 GB è proposto a 199 € (anziché 299 €), il Premium Plus 2 TB a 399 € (anziché 599 €), mentre l’opzione Ultra 10 TB parte da 1.190 € (anziché 1.890 €). Tutti i piani includono identico limite di traffico per i link condivisi e sono basati su pagamento unico definitivo. Nessun costo nascosto, nessun aumento futuro, nessuna scadenza. Inoltre, è possibile effettuare l’upgrade verso un piano superiore in qualsiasi momento.

Sicurezza svizzera e crittografia di livello militare

Uno dei punti distintivi di pCloud è l’attenzione alla privacy: i dati sono protetti dalle severe leggi svizzere e conservati in data center certificati. La combinazione di TLS/SSL, crittografia AES a 256 bit e opzioni di cifratura lato client consente di archiviare file personali o professionali con standard di sicurezza usati anche in ambito militare. Una soluzione pensata per chi cerca protezione continua, backup affidabili e totale controllo delle proprie informazioni.

Backup, streaming e collaborazione: un ecosistema completo

Con pCloud non ci si limita allo storage. Gli utenti possono caricare file senza limiti di dimensione o velocità, recuperare versioni precedenti fino a 30 giorni e ripristinare file cancellati. Le funzioni di collaborazione includono cartelle condivise, link con password e richieste di file, mentre la parte multimediale offre streaming audio e video con lettori integrati. Non manca la sincronizzazione automatica tra dispositivi e il backup della galleria fotografica del telefono o di altri servizi esterni. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 nov 2025

InternXT: la soluzione per chi viaggia, lavora e vuole salvare ogni ricordo

pCloud: spazio illimitato per filmini natalizi e documenti professionali fino a 10TB

IONOS: crea il tuo sito professionale in pochi minuti, e il primo anno è gratuito

Internxt, è arrivato il Black Friday: sconto del 90% sui piani a vita

Lucrezia Cerbara
17 nov 2025
