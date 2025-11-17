Cloud sicuro e senza abbonamenti? L’opzione Lifetime di pCloud

Stanco di abbonamenti mensili sempre più alti? Con pCloud puoi acquistare il tuo spazio cloud una sola volta e resta valido per sempre. Grazie ai suoi piani Lifetime, pCloud offre un modello che include un mix raro di sicurezza, privacy e costi certi. Tre opzioni disponibili — 500 GB, 2 TB o 10 TB — con prezzi scontati che eliminano per sempre la necessità di un abbonamento ricorrente.

Piani Lifetime: prezzi chiari e spazio garantito per sempre

Il piano Premium 500 GB è proposto a 199 € (anziché 299 €), il Premium Plus 2 TB a 399 € (anziché 599 €), mentre l’opzione Ultra 10 TB parte da 1.190 € (anziché 1.890 €). Tutti i piani includono identico limite di traffico per i link condivisi e sono basati su pagamento unico definitivo. Nessun costo nascosto, nessun aumento futuro, nessuna scadenza. Inoltre, è possibile effettuare l’upgrade verso un piano superiore in qualsiasi momento.

Sicurezza svizzera e crittografia di livello militare

Uno dei punti distintivi di pCloud è l’attenzione alla privacy: i dati sono protetti dalle severe leggi svizzere e conservati in data center certificati. La combinazione di TLS/SSL, crittografia AES a 256 bit e opzioni di cifratura lato client consente di archiviare file personali o professionali con standard di sicurezza usati anche in ambito militare. Una soluzione pensata per chi cerca protezione continua, backup affidabili e totale controllo delle proprie informazioni.

Backup, streaming e collaborazione: un ecosistema completo

Con pCloud non ci si limita allo storage. Gli utenti possono caricare file senza limiti di dimensione o velocità, recuperare versioni precedenti fino a 30 giorni e ripristinare file cancellati. Le funzioni di collaborazione includono cartelle condivise, link con password e richieste di file, mentre la parte multimediale offre streaming audio e video con lettori integrati. Non manca la sincronizzazione automatica tra dispositivi e il backup della galleria fotografica del telefono o di altri servizi esterni. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.