Cloud sicuro: ottieni 80€ di sconto su Total Drive

Per quanti oggi sono alla ricerca di un cloud sicuro segnaliamo l’offerta di Total Drive, grazie alla quale è possibile ottenere uno sconto di 80 euro. La promo riguarda il piano annuale del prodotto Total Drive Premium, disponibile al prezzo scontato di 19 euro anziché 99 euro. In più c’è anche una garanzia di rimborso di trenta giorni dalla data di acquisto.

Con il pacchetto Premium di Total Drive si riceve una protezione completa dei propri file e da eventuali attacchi ransomware, che in questi ultimi anni hanno causato perdite ingenti tra privati e aziende. Il prodotto in questione è inoltre disponibile su un numero illimitato di dispositivi, sia fissi che mobili, e include 10TB di spazio di archiviazione.

Il cloud sicuro di Total Drive

Con Total Drive Premium gli utenti possono proteggere i propri file tramite il servizio cloud storage Neverlost, in aggiunta a funzionalità quali il backup automatico e la condivisione di file attraverso i permessi. I dati conservati nello spazio di archiviazione sono poi sempre sincronizzati, oltre che accessibili su qualunque tipo di dispositivo (computer, smartphone e tablet).

Un’ulteriore funzionalità chiave inclusa nel pacchetto è la condivisione dei propri file in totale sicurezza, con la possibilità di revocare l’accesso tramite un clic, qualora ce ne fosse bisogno. Vi sono poi anche ulteriori opzioni quali una comoda gestione delle cartelle, l’ottimizzazione video disponibile su tutti i device, la ricerca intelligente dei file, nonché la possibilità di condividere foto, video musica, documenti e contatti.

Lo spazio cloud messo a disposizione da Total Drive per gli utenti Premium è pari a 10TB. Per la metà dello spazio – quindi 5TB – Google Drive presenta un costo di 199 euro l’anno, a conferma dell’ottimo rapporto qualità-prezzo del prodotto, se raffrontato anche con altri player del settore quali Dropbox (120 euro l’anno per 2TB) e Box (119 euro l’anno per 100GB).