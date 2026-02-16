 Non pensarci più: -87% per il cloud storage a vita di InternXT
Fin a 5 TB di spazio sempre a tua disposizione sul cloud, crittografato, con tante funzionalità: approfitta dell'offerta a -87% di InternXT.
Bisogna fare attenzione a come si gestiscono i propri dati. Farne il backup è essenziale, per non perderli in caso di malfunzionamenti, furti o incidenti di sicurezza, ma con quale metodo? Il cloud storage è di certo una soluzione pratica ed efficace. Quello di InternXT oggi è protagonista di una promozione a -87% che taglia il prezzo di tutti i piani di abbonamento a vita: non dovrai mai più fare i conti con rinnovi e scadenze, potrai dimenticartene.

Cloud storage e non solo: InternXT in offerta a -87%

Sono tre le formule proposte, vediamole insieme. La prima si chiama Essential e mette a disposizione 1 TB di spazio crittografato, più che sufficiente per la maggior parte degli utenti. Poi c’è Premium che si spinge a 3 TB per chi chiede di più. Infine, il top di gamma è Ultimate con i suoi 5 TB. Non mancano funzionalità come l’autenticazione a due fatto, il backup automatico dai propri dispositivi, la possibilità di condividere i file proteggendoli con password, gli strumenti di collaborazione, una VPN, l’antivirus e altro ancora. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

La promozione in corso ti permette di attivare l’abbonamento a vita al cloud di InternXT con uno sconto dell’87% sul prezzo di listino. Potrai contare sulla garanzia di rimborso di 30 giorni, per richiedere e ottenere un rimborso completo della spesa entro un mese, se il servizio non soddisferà le tue aspettative. Inoltre, un supporto clienti premium sarà sempre pronto a rispondere a ogni domanda.

È la scelta giusta per riacquistare il controllo totale della privacy. A differenza di altre soluzione, assicura che i dati siano crittografati e che non vengano mai condivisi con terze parti. Il codice è open source, nel nome della trasparenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 feb 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
16 feb 2026
