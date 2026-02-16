Non pensarci più: -87% per il cloud storage a vita di InternXT

Bisogna fare attenzione a come si gestiscono i propri dati. Farne il backup è essenziale, per non perderli in caso di malfunzionamenti, furti o incidenti di sicurezza, ma con quale metodo? Il cloud storage è di certo una soluzione pratica ed efficace. Quello di InternXT oggi è protagonista di una promozione a -87% che taglia il prezzo di tutti i piani di abbonamento a vita: non dovrai mai più fare i conti con rinnovi e scadenze, potrai dimenticartene.

Cloud storage e non solo: InternXT in offerta a -87%

Sono tre le formule proposte, vediamole insieme. La prima si chiama Essential e mette a disposizione 1 TB di spazio crittografato, più che sufficiente per la maggior parte degli utenti. Poi c’è Premium che si spinge a 3 TB per chi chiede di più. Infine, il top di gamma è Ultimate con i suoi 5 TB. Non mancano funzionalità come l’autenticazione a due fatto, il backup automatico dai propri dispositivi, la possibilità di condividere i file proteggendoli con password, gli strumenti di collaborazione, una VPN, l’antivirus e altro ancora. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

La promozione in corso ti permette di attivare l’abbonamento a vita al cloud di InternXT con uno sconto dell’87% sul prezzo di listino. Potrai contare sulla garanzia di rimborso di 30 giorni, per richiedere e ottenere un rimborso completo della spesa entro un mese, se il servizio non soddisferà le tue aspettative. Inoltre, un supporto clienti premium sarà sempre pronto a rispondere a ogni domanda.

È la scelta giusta per riacquistare il controllo totale della privacy. A differenza di altre soluzione, assicura che i dati siano crittografati e che non vengano mai condivisi con terze parti. Il codice è open source, nel nome della trasparenza.