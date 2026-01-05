 Cloud storage a vita per conservare tutte le foto del 2026: pCloud da 199€
pCloud in offerta: cloud storage a vita con prezzi scontati, sicurezza svizzera e spazio fino a 10 TB senza abbonamenti.
Informatica Cloud & Hosting
Le offerte pCloud ti permettono di scegliere uno spazio cloud a vita con prezzo bloccato e pagamento unico. I prezzi partono da soli 199 euro: una promozione dedicata a chi vuole archiviare dati di qualsiasi tipo (foto, video, documenti, musica) in modo definitivo, senza abbonamenti mensili né costi nascosti.

Sicurezza e privacy di livello avanzato

Da oltre dieci anni pCloud è un punto di riferimento nel cloud storage e oggi conta più di 22 milioni di utenti in tutto il mondo. Questa fiducia nasce da un servizio stabile, intuitivo e progettato sia per uso personale che professionale.

Il piano Premium da 500 GB è disponibile a 199 euro invece di 299, il Premium Plus da 2 TB costa 399 euro invece di 599, mentre l’Ultra da 10 TB scende a 1190 euro invece di 1890. Ogni piano include sicurezza avanzata basata sulle rigorose leggi sulla privacy svizzera.

I dati vengono conservati in data center certificati e protetti tramite protocollo TLS/SSL durante il trasferimento, mentre la crittografia AES a 256 bit garantisce un livello di protezione paragonabile a quello militare.

Con pCloud puoi: caricare contenuti di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, recuperare file eliminati o modifiche precedenti fino a 30 giorni, collaborare online e condividere file attraverso link protetti da password e cartelle condivise, ascoltare musica e video direttamente dal cloud ed effettuare il backup sia dei propri dispositivi che da terze parti. I file sono sempre disponibili grazie alla sincronizzazione automatica.

I piani pCloud hanno un prezzo finale, nessuna spesa nascosta e pagamento sicuro con crittografia SSL a 256 bit. Grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni puoi provare il servizio senza rischi. Risparmia con pCloud: acquista il tuo piano a vita da 199 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 gen 2026

Eleonora Busi
Pubblicato il
5 gen 2026
