Cloud storage a vita: perché investire su una soluzione senza abbonamento

Al giorno d’oggi, gran parte dei servizi ruotano attorno a un abbonamento. Non parliamo soltanto di streaming come Netflix o Disney+: questa pratica si estende a gran parte dei servizi digitali, come cloud storage, VPN, Antivirus, web hosting, telefonia mobile, digital banking e chi più ne ha, più ne metta. È chiaro come queste sottoscrizioni, se prese singolarmente, possano risultare sostenibili. Ma nel momento in cui vengono accumulate, la spesa inizia a farsi eccessiva. È proprio per toglierti il disturbo di questo “impegno” a lungo termine che esistono i piani “lifetime”.

Uno dei principali provider di proposte a vita è pCloud, che mette a disposizione dei suoi utenti soluzioni senza costi aggiuntivi al di fuori di quello iniziale di acquisto. Per fare un esempio, se scegliessi di acquistare uno spazio cloud dalla capienza di 2 TB con pCloud, l’unica spesa che dovrei sostenere è quella dei 499 euro una tantum. L’accesso a questo spazio, una volta acquistato, dovrebbe perciò essere a mia disposizione per sempre. Ma scopriamo meglio come funzionano i piani a vita, nello specifico concentrandoci proprio sul tema del cloud storage.

Come funziona un acquisto “a vita”?

Partiamo dalle premesse. Un cloud storage senza abbonamento è un servizio online che consente di memorizzare, gestire e accedere ai propri file e documenti attraverso il cloud, senza dover però sottoscrivere costosi abbonamenti mensili. In altre parole, è una soluzione di storage flessibile e conveniente che ti consente di archiviare i tuoi dati in modo sicuro e accessibile ovunque tu sia, senza la necessità di pagare per l’utilizzo del servizio su base regolare.

Ci sono diverse opzioni di cloud storage senza abbonamento disponibili, ognuna con i propri vantaggi e limitazioni. Alcune di queste opzioni sono gratuite, ma con spazio di archiviazione limitato, mentre altre richiedono un pagamento una tantum per lo spazio di archiviazione aggiuntivo. In ogni caso, il cloud storage senza abbonamento è una soluzione sempre più popolare per coloro che desiderano avere un’opzione di storage online affidabile e accessibile tagliando i ponti con eventuali costi mensili elevati.

Un cloud storage a vita può convenire per molte ragioni. In primo luogo, ti permette di accedere a uno spazio di archiviazione online senza dover pagare abbonamenti mensili o annuali per l’utilizzo del servizio. Può quindi rappresentare un ottimo investimento a lungo termine, poiché il prezzo che paghi inizialmente sarà l’unico costo che dovrai sostenere per l’utilizzo del servizio per il resto della tua vita. Questo significa che, nel lungo periodo, risparmierai molto denaro rispetto all’utilizzo di servizi di cloud storage con abbonamento mensile o annuale.

Infine, uno spazio di archiviazione cloud a vita può garantirti una maggiore sicurezza e privacy dei tuoi dati, poiché alcuni servizi offrono funzioni avanzate di crittografia e protezione dei dati, senza dover pagare costi aggiuntivi per tali servizi di sicurezza. In sintesi, un cloud storage a vita può rappresentare un’ottima soluzione di archiviazione online a lungo termine, che ti consente di risparmiare denaro e garantirti maggiore sicurezza e privacy dei tuoi dati. Tuttavia, è importante scegliere un servizio affidabile e di qualità, che offra un’esperienza di archiviazione online senza interruzioni e con un’ottima assistenza clienti.

Perché pCloud è il miglior cloud storage a vita

Fondato nel 2013 da un team giovane e dinamico in Svizzera, pCloud è diventato rapidamente uno dei principali servizi di cloud storage al mondo: è la scelta giusta per chi cerca un servizio di storage online affidabile e sicuro.

Il punto forte di pCloud è la sua integrazione con il maggior numero di dispositivi possibili, rendendolo il servizio di cloud storage più accessibile e user-friendly sul mercato. La sua interfaccia intuitiva è facilmente utilizzabile anche dagli utenti meno esperti, e una volta caricati i propri file o backup sul cloud, questi verranno sincronizzati istantaneamente tra tutti i dispositivi.

Ma la cosa più sorprendente di pCloud è la sua completa e assoluta gestione dei contenuti caricati. Non c’è una singola azione di cui l’utente non abbia il pieno controllo, dalla ricerca tramite nome o tipologia di file, alla possibilità di ripristinare una versione precedente di un file in caso di modifiche errate. Inoltre, la dashboard (o l’applicazione) diventano all’occasione un comodo media player integrato, in cui è possibile visualizzare video e ascoltare musica – con tanto di playlist.

pCloud offre diverse opzioni di condivisione, permettendoti di condividere i tuoi file attraverso cartelle condivise, link diretti e richieste, una funzione utile anche per chi non è iscritto alla piattaforma. Inoltre, pCloud può essere utilizzato anche come servizio hosting per siti web HTML statici o per incorporare immagini.

Non è solo la facilità di condivisione a rendere pCloud un servizio eccezionale. La sicurezza dei tuoi dati è una delle principali priorità della piattaforma: i certificati TLS/SSL vengono impiegati su ogni file prima del trasferimento dal dispositivo al server, mentre i dati vengono caricati su almeno tre server differenti per garantirti ancora più sicurezza. Inoltre, ogni file è protetto da crittografia 256-bit AES e puoi aggiungere ulteriore sicurezza acquistando l’opzione pCloud Crypto.

Quanto costa un servizio di questo genere? Grazie alla promozione in corso, non solo avrai accesso a tutte le funzionalità di pCloud senza abbonamento, ma potrai farlo con uno sconto fino all’80% rispetto al prezzo di listino. Ciò significa che potrai ottenere il piano da 500 GB a soli 199 euro (invece di 570), oppure il piano da 2 TB di spazio a 399 euro. Per coloro che hanno l’esigenza di un cloud storage più capiente, c’è anche il piano da 10 TB a 1.190 euro. Tutti i prezzi sono da intendersi una tantum: con pCloud, infatti, non dovrai più preoccuparti di abbonamenti o costi nascosti extra, perché il cloud storage acquistato sarà tuo per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.