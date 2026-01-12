 Cloud storage senza abbonamenti: l’offerta Lifetime di pCloud
pCloud propone cloud storage sicuro con piani Lifetime a pagamento unico, crittografia avanzata, collaborazione semplice e sincronizzazione completa, già scelto da oltre 22 milioni di utenti.
Informatica Cloud & Hosting
Centinaia, o migliaia, di file tra foto, video e documenti da archiviare, proteggere e ritrovare in pochi secondi? pCloud offre una soluzione concreta e affidabile, con prezzi scontati e la possibilità di scegliere piani Lifetime a pagamento unico, pensati per chi vuole eliminare per sempre i costi ricorrenti del cloud tradizionale senza rinunciare a sicurezza, prestazioni e semplicità d’uso.

Archivia i tuoi file con pCloud

Piani Lifetime: un investimento nel tempo

pCloud consente di scegliere tra abbonamenti mensili, annuali o, per chi vuole eliminare ogni canone futuro, piani a pagamento unico. Le opzioni Lifetime sono pensate per diverse esigenze di spazio:

  • Premium 500 GB a 199 € (anziché 299 €)

  • Premium Plus 2 TB a 399 € (anziché 599 €)

  • Ultra 10 TB a 1.190 € (anziché 1.890 €)

I prezzi sono finali, senza spese di configurazione o costi aggiuntivi. È inoltre possibile effettuare un upgrade successivo a un piano di livello superiore, mantenendo l’investimento nel tempo. Tutti i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni e pagamenti protetti con crittografia SSL a 256 bit.

Sicurezza e controllo dei dati

Uno dei pilastri dell’offerta pCloud è la protezione dei dati. I file sono conservati in data center certificati, nel rispetto delle rigide leggi sulla privacy svizzere. La combinazione di crittografia AES 256-bit e protezione TLS/SSL garantisce un livello di sicurezza paragonabile a standard militari. Inoltre, il sistema di versioning consente di recuperare file cancellati o modificati fino a 30 giorni prima.

Collaborazione, media e sincronizzazione

pCloud non è solo archiviazione: è uno strumento completo per il lavoro e la gestione dei contenuti digitali. La piattaforma permette di condividere file tramite link protetti da password, collaborare su cartelle condivise e raccogliere documenti da terzi in modo semplice. Sul fronte multimediale, lo streaming integrato consente di accedere a musica e video senza limiti, mentre la sincronizzazione automatica mantiene i file aggiornati su tutti i dispositivi, anche offline. Per chi desidera estendere l’utilizzo a più persone, il piano pCloud Family offre una soluzione unica fino a cinque utenti, ottimizzando costi e gestione.

Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 gen 2026

