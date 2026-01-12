Cloud storage senza abbonamenti: l’offerta Lifetime di pCloud

Centinaia, o migliaia, di file tra foto, video e documenti da archiviare, proteggere e ritrovare in pochi secondi? pCloud offre una soluzione concreta e affidabile, con prezzi scontati e la possibilità di scegliere piani Lifetime a pagamento unico, pensati per chi vuole eliminare per sempre i costi ricorrenti del cloud tradizionale senza rinunciare a sicurezza, prestazioni e semplicità d’uso.

Piani Lifetime: un investimento nel tempo

pCloud consente di scegliere tra abbonamenti mensili, annuali o, per chi vuole eliminare ogni canone futuro, piani a pagamento unico. Le opzioni Lifetime sono pensate per diverse esigenze di spazio:

Premium 500 GB a 199 € (anziché 299 €)

Premium Plus 2 TB a 399 € (anziché 599 €)

Ultra 10 TB a 1.190 € (anziché 1.890 €)

I prezzi sono finali, senza spese di configurazione o costi aggiuntivi. È inoltre possibile effettuare un upgrade successivo a un piano di livello superiore, mantenendo l’investimento nel tempo. Tutti i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni e pagamenti protetti con crittografia SSL a 256 bit.

Sicurezza e controllo dei dati

Uno dei pilastri dell’offerta pCloud è la protezione dei dati. I file sono conservati in data center certificati, nel rispetto delle rigide leggi sulla privacy svizzere. La combinazione di crittografia AES 256-bit e protezione TLS/SSL garantisce un livello di sicurezza paragonabile a standard militari. Inoltre, il sistema di versioning consente di recuperare file cancellati o modificati fino a 30 giorni prima.

Collaborazione, media e sincronizzazione

pCloud non è solo archiviazione: è uno strumento completo per il lavoro e la gestione dei contenuti digitali. La piattaforma permette di condividere file tramite link protetti da password, collaborare su cartelle condivise e raccogliere documenti da terzi in modo semplice. Sul fronte multimediale, lo streaming integrato consente di accedere a musica e video senza limiti, mentre la sincronizzazione automatica mantiene i file aggiornati su tutti i dispositivi, anche offline. Per chi desidera estendere l’utilizzo a più persone, il piano pCloud Family offre una soluzione unica fino a cinque utenti, ottimizzando costi e gestione.

Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.