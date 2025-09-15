 Cloud storage sicuro a vita con questa super promo: fino a 10 TB
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Cloud storage sicuro a vita con questa super promo: fino a 10 TB

Fino a 10 TB sul cloud in cui salvare tutti i tuoi dati, per sempre: sceglie e attiva un piano a vita tra quelli proposti da pCloud.
Cloud storage sicuro a vita con questa super promo: fino a 10 TB
Informatica Cloud & Hosting
Fino a 10 TB sul cloud in cui salvare tutti i tuoi dati, per sempre: sceglie e attiva un piano a vita tra quelli proposti da pCloud.
Microsoft De

Gli hard disk tradizionali, le unità SSD e le pendrive USB possono tornare utili per salvare i propri file nel quotidiano, al lavoro o nel privato, ma non dureranno in eterno. Non correre il rischio di perderli, caricali su un servizio di cloud storage sicuro e affidabile: quello di pCloud sta proponendo una super promozione sui piani di abbonamento a vita. Nessun rinnovo con cui dover fare i conti mensilmente o su base annuale. Scegli il tuo, lo attivi una sola volta e non dovrai pensarci mai più.

Attiva il piano a vita di pCloud

L’offerta di pCloud per il cloud storage a vita

Gli upload saranno accessibili da tutti i dispositivi, attraverso un’interfaccia o un’applicazione dedicata: smartphone, tablet, computer desktop e laptop. Ci sono funzionalità avanzate come la crittografia TLS/SSL impiegata lato client per una protezione multilivello, il supporto ai file di grandi dimensioni (un grande vantaggio nei confronti della concorrenza), la possibilità di creare link personalizzati da condividere e un player multimediale integrato. Scopri di più sul sito ufficiale.

Scegli il piano pCloud che preferisci

I piani di abbonamento a vita partono da 199 euro (invece di 299 euro) nel caso della formula Premium da 500 GB, arrivando a 2 TB con Premium Plus e a 10 TB con Ultra. Lo sconto è applicato in automatico. In ogni caso, potrai approfittare della garanzia soddisfatti o rimborsati e riottenere per intero la cifra spesa, nel caso in cui il servizio non dovesse dimostrarsi di tuo gradimento, entro 14 giorni dalla sottoscrizione.

Attiva il piano a vita di pCloud

pCloud è una società con sede in Svizzera e server in Europa, che oltre a rispettare le regole imposte dal GDPR è conforme alle normative ancora più rigorose in vigore nel paese. Questo garantisce la piena sicurezza nella gestione dei dati, un valore aggiunto per i 22 milioni di clienti che hanno già scelto la soluzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Migliori Web Hosting: Cos'è e Come Sceglierlo nel 2025

Migliori Web Hosting: Cos'è e Come Sceglierlo nel 2025
IONOS: crea il tuo sito web gratis per 12 mesi con il website builder AI

IONOS: crea il tuo sito web gratis per 12 mesi con il website builder AI
Offerta speciale Total Drive: cloud sicuro a prezzo super scontato

Offerta speciale Total Drive: cloud sicuro a prezzo super scontato
Google Cloud: trasferimento dati senza costi

Google Cloud: trasferimento dati senza costi
Migliori Web Hosting: Cos'è e Come Sceglierlo nel 2025

Migliori Web Hosting: Cos'è e Come Sceglierlo nel 2025
IONOS: crea il tuo sito web gratis per 12 mesi con il website builder AI

IONOS: crea il tuo sito web gratis per 12 mesi con il website builder AI
Offerta speciale Total Drive: cloud sicuro a prezzo super scontato

Offerta speciale Total Drive: cloud sicuro a prezzo super scontato
Google Cloud: trasferimento dati senza costi

Google Cloud: trasferimento dati senza costi
Davide Tommasi
Pubblicato il
15 set 2025
Link copiato negli appunti