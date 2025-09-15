Cloud storage sicuro a vita con questa super promo: fino a 10 TB

Gli hard disk tradizionali, le unità SSD e le pendrive USB possono tornare utili per salvare i propri file nel quotidiano, al lavoro o nel privato, ma non dureranno in eterno. Non correre il rischio di perderli, caricali su un servizio di cloud storage sicuro e affidabile: quello di pCloud sta proponendo una super promozione sui piani di abbonamento a vita. Nessun rinnovo con cui dover fare i conti mensilmente o su base annuale. Scegli il tuo, lo attivi una sola volta e non dovrai pensarci mai più.

L’offerta di pCloud per il cloud storage a vita

Gli upload saranno accessibili da tutti i dispositivi, attraverso un’interfaccia o un’applicazione dedicata: smartphone, tablet, computer desktop e laptop. Ci sono funzionalità avanzate come la crittografia TLS/SSL impiegata lato client per una protezione multilivello, il supporto ai file di grandi dimensioni (un grande vantaggio nei confronti della concorrenza), la possibilità di creare link personalizzati da condividere e un player multimediale integrato. Scopri di più sul sito ufficiale.

I piani di abbonamento a vita partono da 199 euro (invece di 299 euro) nel caso della formula Premium da 500 GB, arrivando a 2 TB con Premium Plus e a 10 TB con Ultra. Lo sconto è applicato in automatico. In ogni caso, potrai approfittare della garanzia soddisfatti o rimborsati e riottenere per intero la cifra spesa, nel caso in cui il servizio non dovesse dimostrarsi di tuo gradimento, entro 14 giorni dalla sottoscrizione.

pCloud è una società con sede in Svizzera e server in Europa, che oltre a rispettare le regole imposte dal GDPR è conforme alle normative ancora più rigorose in vigore nel paese. Questo garantisce la piena sicurezza nella gestione dei dati, un valore aggiunto per i 22 milioni di clienti che hanno già scelto la soluzione.