Cloud storage sicuro: le nuove offerte pCloud da non perdere

Le nuove offerte pCloud puntano su una formula semplice con un pagamento unico e spazio cloud a vita, senza canoni mensili o annuali. Il piano Premium Lifetime da 500 GB è proposto a 199 euro (anziché 299), mentre il Premium Plus da 2 TB è disponibile a 399 euro (invece di 599). Per chi necessita di archivi più ampi, il piano Ultra da 10 TB viene offerto a 1.190 euro rispetto ai 1.890 euro di listino. Tutti i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni e la possibilità di effettuare in seguito un upgrade a un piano Lifetime di livello superiore..

La sicurezza è uno dei pilastri dell’ecosistema pCloud. I dati vengono protetti secondo le rigorose leggi svizzere sulla privacy e archiviati in data center certificati. La combinazione di canali TLS/SSL e crittografia AES a 256 bit garantisce uno standard di protezione di livello militare, adatto sia all’uso personale sia professionale.

Link protetti e controllo totale sulla condivisione

Dal punto di vista operativo, pCloud consente di caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, recuperare versioni precedenti e ripristinare dati eliminati fino a 30 giorni prima. La collaborazione è intuitiva: link protetti da password, cartelle condivise, richieste di file e opzioni di condivisione personalizzate rendono il lavoro di gruppo fluido e immediato.

Non manca l’attenzione ai contenuti multimediali. Grazie ai lettori audio e video integrati, è possibile accedere e riprodurre i propri file in streaming in qualsiasi momento, mantenendo tutto organizzato in un unico spazio. La sincronizzazione tra dispositivi, l’accesso offline e i backup automatici da desktop e smartphone completano un’esperienza pensata per essere continua e senza attriti.

Per chi desidera condividere lo spazio con altri utenti, pCloud propone anche il piano Family, una soluzione unica fino a cinque persone, pensata per unire risparmio e controllo. Un cloud che non promette solo spazio, ma affidabilità nel tempo. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.