 Cloud storage sicuro: le nuove offerte pCloud da non perdere
pCloud lancia nuove offerte sui piani Premium Lifetime, con sconti significativi, sicurezza avanzata e pagamento unico, per archiviare e gestire i file senza abbonamenti ricorrenti.
Informatica Cloud & Hosting
Con le nuove offerte di pCloud, il cloud storage diventa ancora più accessibile. Grazie a uno sconto significativo sui piani Lifetime, pCloudpropone una soluzione pensata per chi desidera archiviare documenti, file multimediali e dati di lavoro in modo sicuro, con un investimento unico e senza costi ricorrenti. Un’opportunità concreta per dotarsi di uno spazio cloud affidabile, progettato per durare nel tempo e semplificare la gestione quotidiana dei propri file.

Scopri l’offerta di pCloud

plcoud offerta lifetime

Le nuove offerte pCloud puntano su una formula semplice con un pagamento unico e spazio cloud a vita, senza canoni mensili o annuali. Il piano Premium Lifetime da 500 GB è proposto a 199 euro (anziché 299), mentre il Premium Plus da 2 TB è disponibile a 399 euro (invece di 599). Per chi necessita di archivi più ampi, il piano Ultra da 10 TB viene offerto a 1.190 euro rispetto ai 1.890 euro di listino. Tutti i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni e la possibilità di effettuare in seguito un upgrade a un piano Lifetime di livello superiore..

La sicurezza è uno dei pilastri dell’ecosistema pCloud. I dati vengono protetti secondo le rigorose leggi svizzere sulla privacy e archiviati in data center certificati. La combinazione di canali TLS/SSL e crittografia AES a 256 bit garantisce uno standard di protezione di livello militare, adatto sia all’uso personale sia professionale.

Dal punto di vista operativo, pCloud consente di caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, recuperare versioni precedenti e ripristinare dati eliminati fino a 30 giorni prima. La collaborazione è intuitiva: link protetti da password, cartelle condivise, richieste di file e opzioni di condivisione personalizzate rendono il lavoro di gruppo fluido e immediato.

Non manca l’attenzione ai contenuti multimediali. Grazie ai lettori audio e video integrati, è possibile accedere e riprodurre i propri file in streaming in qualsiasi momento, mantenendo tutto organizzato in un unico spazio. La sincronizzazione tra dispositivi, l’accesso offline e i backup automatici da desktop e smartphone completano un’esperienza pensata per essere continua e senza attriti.

Per chi desidera condividere lo spazio con altri utenti, pCloud propone anche il piano Family, una soluzione unica fino a cinque persone, pensata per unire risparmio e controllo. Un cloud che non promette solo spazio, ma affidabilità nel tempo. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.

Pubblicato il 11 feb 2026

11 feb 2026
