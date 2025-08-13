 Cloud storage sicuro: 10 GB gratis (o fino a 10 TB) con pCloud
Per archiviare i file in modo sicuro, scegli pCloud: ottieni 10 GB di spazio gratis con la registrazione e fino a 10 TB con un abbonamento.
Informatica Cloud & Hosting
Dove e come conservi i tuoi file? In locale c’è sempre il rischio di dover fare i conti con una perdita accidentale, anche in caso di backup su unità esterne come pendrive, hard disk o SSD. Meglio affidarsi al cloud storage, a patto di scegliere una soluzione affidabile e sicura. Quella proposta da pCloud, realtà europea che rispetta le regole più severe e impiega una solida crittografia, è in forte sconto. Scegli la formula che preferisci tra quelle in abbonamento oppure registrati gratis per ottenere 10 GB senza alcuna spesa.

La promozione di pCloud per il cloud storage a vita

Tutti i contenuti saranno sempre accessibili da ovunque e da ogni dispositivo: computer, smartphone tablet e altro. Ci sono poi funzionalità avanzate per la condivisione e per la collaborazione, senza dimenticare il player integrato per la riproduzione di audio e video. Non manca nemmeno uno strumento per l’importazione di quanto già caricato su altri servizi come Dropbog, Facebook, OneDrive o Google Foto. Per iniziare ti basta aprire un account, direttamente dalle pagine del sito ufficiale.

Sono tante le formule di abbonamento proposte da pCloud. Scegli quella che più si adatta alle tue esigenze, potrai comunque passare in ogni momento a un piano di livello superiore.

  • Mensile da 500 GB, 2 TB o 10 TB a partire da 4,99 euro;
  • annuale da 500 GB, 2 TB o 10 TB a partire da 49,99 euro (in offerta);
  • a vita da 500 GB, 2 TB o 10 TB a partire da 199,00 euro (in offerta).

I prezzi elencati qui sopra sono da considerare finali. Vale a dire che non ci sono costi aggiuntivi per le impostazioni o altre spese nascoste. Inoltre, entro i primi 14 giorni è possibile ricorrere alla garanzia soddisfatti o rimborsati per recuperare eventualmente l’intero importo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ago 2025

