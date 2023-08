Cloud storage, stop agli abbonamenti con Internxt (50% di sconto)

Hai mai desiderato un cloud storage che offra non solo spazio affidabile, ma anche una protezione senza pari per la tua privacy? Ecco una soluzione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui archiviamo e proteggiamo i nostri file online: Internxt. Grazie all’offerta disponibile per un tempo limitato potrai ottenere il 50% di sconto su tutti i piani a vita.

Un nuovo standard per la sicurezza dei dati

Più di un semplice provider di archiviazione online, Internxt è una fucina di innovazione che mette al centro la privacy dell’utente. La sua caratteristica principale è la sicurezza di alto livello. I dati degli utenti sono frammentati e sottoposti a crittografia end-to-end sia durante il trasferimento che quando vengono archiviati. Questo significa che solo tu hai accesso ai tuoi file, senza eccezioni. Inoltre, Internxt non conserva le tue password o altre informazioni personali.

La sicurezza di Internxt non è solo una promessa, ma una realtà verificabile. Il codice sorgente di Internxt è pubblico e consultabile su GitHub, consentendo a chiunque di esaminare le pratiche di sicurezza implementate. Inoltre, la certificazione da parte di Securitum, leader europeo nel penetration testing, sottolinea ulteriormente l’impegno di Internxt per garantire una protezione solida.

Internxt offre un ottimo 50% di sconto su tutti i suoi piani di cloud storage a vita: 2 TB di spazio a soli 149 euro invece di 299, 5 TB a 249 euro anziché 499, e 10 TB a 499 euro invece di 999 euro. Nessun costo nascosto, né abbonamenti, soltanto una spesa una tantum. La piattaforma ti offre anche una garanzia di rimborso di 30 giorni se non sei completamente soddisfatto. Questo ti consente di sperimentare la potenza della protezione dei dati di Internxt senza rischi.

Internxt sta aprendo nuove porte nella sicurezza del cloud storage, offrendo soluzioni di archiviazione private, sicure e convenienti. Con l’offerta del 50% di sconto a vita su tutti i piani, non hai motivi per non cogliere questa opportunità di risparmio.