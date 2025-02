CloudConf 2025: l’evento imperdibile su Cloud, AI e innovazione tecnologica

CloudConf 2025 è giunto alla sua 11° edizione, confermandosi come come uno degli eventi più importanti del territorio italiano dedicato a sviluppatori, DevOps, CTO, IT manager e professionisti dell’innovazione digitale. Il mondo del cloud computing e dell’intelligenza artificiale è, infatti, in continua evoluzione ed è davvero difficile rimanere sempre aggiornati sulle ultime tendenze, quindi tale appuntamento annuale risulta essere fondamentale per chi lavora nel settore tecnologico.

Quest’anno si terrà mercoledì 26 marzo 2025, quindi tra poche settimane, nella splendida cornice del Centro Congressi Lingotto di Torino, con due giornate aggiuntive dedicate ai workshop pratici su AWS, il 25 e 27 marzo.

Il Cloud Computing e l’intelligenza artificiale sono ormai entrati nella nostra quotidianità e perfettamente integrati nella maggior parte degli ambiti ludici e lavorativi. Anche per questo motivo, nel corso di questi anni, CloudConf è diventato un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che desiderano esplorare questi settori e per coloro che ci permettono di utilizzarli in maniera semplice ed automatica. L’evento non è solo una conferenza tecnica, ma anche un’opportunità unica per confrontarsi con esperti di livello internazionale, scoprire le migliori pratiche e comprendere come le tecnologie emergenti stiano trasformando il panorama IT globale.

Questa edizione 2025 ospiterà ben sette keynote speaker internazionali, provenienti da aziende leader del settore come OpenAI, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, HashiCorp, GitHub ed Elastic. Grazie ai loro interventi e alla loro esperienza, verranno trattati ed approfonditi i temi più attuali legati al cloud computing, alla sicurezza informatica, al machine learning, alla gestione delle infrastrutture scalabili e alle ultime novità in ambito DevOps.

Uno degli elementi che ha caratterizzato le precedenti edizioni della CloudConf e che sarà presente anche in questa, sarà proprio la forte attenzione alla formazione e al networking. Infatti, durante la giornata del 26 marzo, oltre ai talk tecnici e ai panel dedicati all’innovazione, i partecipanti avranno la possibilità di accedere a momenti di tech mentorship, quindi interagire con gli esperti del settore appartenenti alle numerose community tecnologiche presenti.

Non mancheranno anche sessioni di coaching, incontri con professionisti e l’opportunità per le aziende di scoprire nuovi talenti e startup emergenti con le loro idee innovative.

Quindi la CloudConf è molto più di un semplice evento espositivo, bensì una importante occasione per immergersi in un ambiente dinamico e stimolante, dove la condivisione della conoscenza risulterà al centro di tutto. A tal proposito, negli anni, la conferenza ha registrato dieci sold-out, segno di come essa rappresenti un vero punto di riferimento in ambito tecnologico.

Ricordiamo che la 11° edizione della CloudConf si terrà il 26 marzo 2025 a Torino, con i workshop su AWS in programma il 25 e 27 marzo. Per ricevere maggiori informazioni, consultare il programma completo e per acquistare i biglietti, vi basterà visitare il sito ufficiale cliccando qui.

in collaborazione con CloudConf 2025.