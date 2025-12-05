Cloudflare down: mezza internet cade di nuovo (update)

Di nuovo problemi per Cloudflare che, come già accaduto il mese scorso, stanno provocando un down di tanti servizi online. Persino il portale Downdetector a cui solitamente si fa riferimento in questi casi è irraggiungibile: questo il messaggio mostrato, a conferma di quale sia la causa del blackout. Aggiorneremo questo articolo con le novità del caso, non appena disponibili.

Ci risiamo, nuovo down per Cloudflare

La stessa dashboard di Cloudflare riporta l’avviso per un’anomalia in corso. I tecnici stanno indagando l’origine del problema. Al momento non è possibile stimare quando sarà necessario attendere prima di tornare alla normalità.

La comparsa dell’errore 500 ha fatto tremare i polsi a molti. Ricordiamo che circa un quinto dei siti al mondo si appoggia ai servizi offerti da Cloudflare, dal Content Delivery Network al Domain Name System, fino alla protezione dagli attacchi DDoS. Quando la sua infrastruttura traballa, le conseguenze si avvertono nell’immediato a livello globale.

In questo momento, le segnalazioni degli utenti riguardano destinazioni online come Canva, Vinted, Zoom, LinkedIn, Vimeo e Perplexity, ma ce ne sono molte altre che stanno risentendo del down.

Aggiornamento (5 dicembre 2025, 10:15)

Fortunatamente, a differenza di quanto avvenuto alcune settimane fa, i problemi sembrano già parzialmente rientrati. Non dovremmo fare i conti con un venerdì nero (altro che Black Friday), alle prese con siti offline e piattaforme irraggiungibili.

Aggiornamento (5 dicembre 2025, 10:23)

Ci sono ancora molte segnalazioni, ma la situazione pare tornata alla normalità per tante piattaforme online. Se così fosse, si tratterebbe di un down contenuto, ma non per questo trascurabile. Fermare una parte consistente di internet anche solo per pochi minuti genera un forte impatto.

Aggiornamento (5 dicembre 2025, 10:59)

Il problema può considerarsi definitivamente risolto. Con tutta probabilità, al primo campanello d’allarme i tecnici di Cloudflare sono intervenuti per evitare conseguenze disastrose come a novembre. Lezione imparata? Almeno fino al prossimo down.