Facebook down il 12 giugno: tutti gli aggiornamenti

Non sei tu il problema: Facebook non si apre, è down. E lo stesso vale per Messenger. Ci sono problemi nella navigazione sulla piattaforma, soprattutto dall’interfaccia desktop. Non si apre, non carica o lo fa molto lentamente. Al momento non è dato sapere quale sia la cause né quanto servirà per il ripristino.
Il down di Facebook del 12 giugno: cosa succede?
Curiosamente, anche la pagina di Downdetector dedicata a Facebook ha problemi. Sembra scomparsa, forse affossata dalla mole di segnalazioni arrivate in contemporanea.
C’è comunque la homepage del portale a confermare il down in corso. Questo il picco dei feedback registrato a metà pomeriggio.
La conferma che qualcosa non sta andando per il verso giusto arriva dai tanti post su X accompagnati dall’hashtag #facebookdown. Aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità.
Spotify last month, Facebook this month…but can always rely on Twitter, sorry X🤣 #facebookdown
— tate🧸 (@tatebarnes26) June 12, 2026
… in aggiornamento
Disclaimer
Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.