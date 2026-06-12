 Facebook down il 12 giugno: tutti gli aggiornamenti
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Facebook down il 12 giugno: tutti gli aggiornamenti

Valanga di segnalazioni per il down di Facebook: il social network è irraggiungibile, problemi anche per la piattaforma Messenger.
Facebook down il 12 giugno: tutti gli aggiornamenti
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Valanga di segnalazioni per il down di Facebook: il social network è irraggiungibile, problemi anche per la piattaforma Messenger.
natanaelginting, Magnific
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Non sei tu il problema: Facebook non si apre, è down. E lo stesso vale per Messenger. Ci sono problemi nella navigazione sulla piattaforma, soprattutto dall’interfaccia desktop. Non si apre, non carica o lo fa molto lentamente. Al momento non è dato sapere quale sia la cause né quanto servirà per il ripristino.

Il down di Facebook: il social non va su desktop

Il down di Facebook del 12 giugno: cosa succede?

Curiosamente, anche la pagina di Downdetector dedicata a Facebook ha problemi. Sembra scomparsa, forse affossata dalla mole di segnalazioni arrivate in contemporanea.

Problemi anche per la pagina di Downdetector dedicata a Facebook

C’è comunque la homepage del portale a confermare il down in corso. Questo il picco dei feedback registrato a metà pomeriggio.

Il down di Facebook confermato da Downdetector

La conferma che qualcosa non sta andando per il verso giusto arriva dai tanti post su X accompagnati dall’hashtag #facebookdown. Aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 12 giu 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
12 giu 2026
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