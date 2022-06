Cloudflare: problemi per errore di configurazione

Cloudflare ha fornito i dettagli sull’interruzione del servizio di questa mattina. Non si è trattato di un attacco informatico, ma la causa è stata individuata nella modifica della configurazione di rete in 19 data center, tra cui quello di Milano. Per circa 45 minuti non è stato possibile accedere a noti siti e servizi, come Amazon, Twitch e Coinbase.

Errore di configurazione per Cloudflare

Il problema è iniziato alle ore 6:34 UTC (le 7:34 in Italia). Il traffico è crollato in 19 data center, impedendo l’accesso a siti e servizi piuttosto popolari. Il primo data center è stato riportato online alle ore 6:58 UTC. Il ripristino completo è avvenuto alle ore 7:42 UTC. Cloudflare ha comunicato che l’inconveniente si è verificato durante un intervento programmato per incrementare la resilienza dei data center più “affollati”.

Da circa 18 mesi sono in corso i lavori per convertire alla nuova architettura denominata Multi-Colo PoP (MCP) i data center che si trovano in 19 città: Amsterdam, Atlanta, Ashburn, Chicago, Francoforte, Londra, Los Angeles, Madrid, Manchester, Miami, Milano, Mumbai, Newark, Osaka, São Paulo, San Jose, Singapore, Sydney e Tokyo.

Una parte critica della nuova architettura è il layer di routing aggiuntivo che crea un mesh di connessioni. Questo mesh permette a Cloudflare di attivare/disattivare parti della rete interna di un data center in caso di manutenzione o problema tecnico, senza interrompere il traffico.

Nonostante i 19 data center rappresentino solo il 4% della rete totale, l’errore di configurazione ha avuto conseguenze per il 50% delle richieste HTTP. Nelle stesse ore, anche gli utenti di Microsoft 365 non hanno potuto accedere ad alcuni servizi, tra cui Teams e Exchange Online.

