Clubhouse annuncia novità: c'è anche Replays, come i podcast

Dopo aver introdotto Wave per le chat private, il team al lavoro su Clubhouse annuncia il prossimo debutto di ulteriori novità. L'obiettivo è chiaro: infondere nuova linfa vitale all'applicazione, capace di salire alla ribalta nei primi mesi dell'anno, ma non del tutto in grado di mantenere poi alto l'interesse, complice anche l'integrazione di caratteristiche simili da parte delle piattaforme concorrenti. Tra le funzionalità inedite una in particolare ha richiamato la nostra attenzione, si chiama Replays.

Replays, Clips e Search in arrivo su Clubhouse

Come si può intuire già dal nome, consentirà di ascoltare nuovamente quanto discusso nelle stanze, in differita. Ricorda qualcosa? I podcast. Gli audio potranno essere scaricati e condivisi ovunque. Il lancio è previsto per le prossime settimane. Questa la descrizione fornita.

Replays consente di creare grandi contenuti audio in modo molto semplice, rendendoli facili da scoprire fagli altri, accrescendo così il pubblico nel tempo. Ci sono molti dettagli che vorremmo condividere subito, ma ci concentriamo sullo sviluppo e sul test della novità che sarà introdotta entro poche settimane, resa disponibile per i creatori e i membri della community a partire da ottobre.

✨ lots of new news in this video ✨ ✂ CLIPS is in beta

🔎 SEARCH rolling out now

▶️ REPLAYS coming soon and stay tuned for our entire eng & design team moving to LA to formally pursue voice acting pic.twitter.com/bUTabb9TDO — Clubhouse (@Clubhouse) September 30, 2021

In fase beta, da oggi per un numero ristretto di creatori, anche Clips, per condividere brevi spezzoni audio da 30 secondi, anche su piattaforme esterne come Facebook, WhatsApp o Twitter. C'è poi l'implementazione di Search, un motore di ricerca interno attraverso cui trovare facilmente stanze, utenti, eventi e altro. Debutta infine su Android il supporto alla tecnologia Spatial Audio che migliora l'esperienza di ascolto.