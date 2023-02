Come vedere Cluj-Lazio in streaming

Cluj-Lazio è il playoff di Conference League che assegnerà il passaggio agli ottavi di finale. Il match di andata, andato in scena la scorsa settimana all’Olimpico, si è concluso con la vittoria per 1-0 in favore dei biancocelesti (con gol di Immobile), ai quali basterà ora un pareggio per staccare il pass. Questa volta si gioca in terra rumena, nella cornice dello stadio Rădulescu, con il via in programma per le ore 18:45 di giovedì 23 febbraio.

Conference League: guarda Cluj-Lazio in streaming

I tifosi e gli appassionati del calcio internazionale hanno due opzioni per guardare la partita: la prima è costituita dallo streaming su DAZN, la seconda invece dalla diretta trasmessa da Sky. In entrambi i casi è prevista la telecronaca in italiano, gli approfondimenti di rito prima e dopo la gara, le interviste e gli highlight per rivivere le azioni migliori.

Stando ai pronostici, la Lazio dovrebbe poter superare piuttosto agevolmente gli avversari in questo playoff, nonostante l’incognita costituita dall’obbligo di disputare il match in trasferta e dunque senza poter contare sul tifo della capitale.

Molto dipenderà dall’approccio alla gara, come sempre determinante in una sfida da dentro o fuori. Così i due tecnici, Petrescu e Sarri, dovrebbero schierarsi in campo al fischio d’inizio: diamo uno sguardo alle probabili formazioni.

Cluj (5-4-1): Lafont, Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traoré, Blas, Chirivella, Sissoko, Simon, Guessand;

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Anderson, Immobile, Zaccagni.

Con soli 12,99 euro al mese è possibile attivare un abbonamento a DAZN. Da quest’anno, la piattaforma propone infatti ben tre piani per l’accesso al catalogo di sport in streaming: si chiamano START, STANDARD e PLUS, ognuno scelga quello più adatto a sé.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.