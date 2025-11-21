 CMF Buds 2 PRO crollano a 39€ al Black Friday: da acquistare al volo
Le CMF BUDS 2 Pro stupiscono a primo ascolto con audio HiFi e cancellazione del rumore ibrida: affare.
Se stai cercando un paio di auricolari Bluetooth che siano di grande qualità ma che non ti facciano spendere una buona parte del tuo stipendio, con le CMF Buds 2 PRO hai trovato il modello ideale. Sono belle dal punto di vista estetico, preziose nel suono e si connettono sia ad Android che iOS non peccando di impostazioni per la personalizzazione. Cogli al volo lo sconto del 38% su Amazon per farle tue al Black Friday. Mettile in carrello a soli 39,95 euro invece che a 64,95 euro.

Le CMF Buds 2 PRO sono bellissime e sono anche comodissime. Indossale per ore e ore senza mai avvertire fastidio oppure avere il terrore che possano cadere. Leggere e stabili, attraverso le punte in silicone che ti vengono fornite, trovi il fitting ideale ed hai un paio di wearable che ti segue in qualsiasi movimento tu faccia. Si connettono a qualunque dispositivo e, anzi, abbinandole direttamente a uno smartphone Nothing sblocchi persino ChatGPT per assistente vocale. Disponibili in tre colorazioni diverse, poi, non le confondere con il modello precedente: questo è nuovo di zecca e uscito quest’anno sul mercato.

In ogni caso, degli auricolari per essere buoni devono eccellere nel campo del suono. Le Buds non temono il confronto con modelli ben più blasonati. Sono, infatti, certificati Hi-RES, supportando il codec LDAC ed hanno l’audio spaziale nel vero senso della parola. Il suono HiFi ti avvolge ed è più puro che mai grazie alla cancellazione del rumore ibrida. Attraverso le varie impostazioni puoi personalizzare ogni aspetto oppure usare direttamente lo Smart Dial posto sulla custodia di ricarica. La vedi quella rotellina? Ti fa accedere ai controlli in modo rapido. Tra le altre caratteristiche trovi:

  • 6 microfoni HD per comunicazioni chiare e senza problemi;
  • Dual connection per connessioni multiple;
  • certificazione IP55 per resistenza a polvere ed acqua;
  • Autonomia di 43 ore con la custodia di ricarica.

Mettile in carrello a soli 39,95 euro su Amazon. Le CMF Buds 2 Pro sono protagoniste del Black Friday e le fai tue scontate del 38%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

