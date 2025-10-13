CMF Buds 2a al minimo storico: l'offerta sugli auricolari wireless

È attiva un’offerta a tempo su Amazon che porta CMF Buds 2a al prezzo minimo storico. Sono gli auricolari wireless con design in-ear del marchio Nothing lanciati solo pochi mesi fa, oggi proposti in forte sconto sull’e-commerce. Uniscono una qualità audio senza compromessi, grande durata della batteria e funzionalità esclusive.

h2[parse_button link=”https://www.amazon.it/dp/B0FNR696WV?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”Amazon” format_id=”70″]Compra CMF Buds 2a a -43%[/parse_button

Offerta a tempo di Amazon per CMF Buds 2a di Nothing

Sfruttano la connettività Bluetooth 5.4 e c’è la cancellazione attiva del rumore da 42 dB, per un’esperienza audio immersiva e telefonate sempre nitide, in ogni situazione. Arrivano a 35,5 ore di autonomia con la custodia di ricarica, la certificazione IP54 per la resistenza ad acqua e polvere, la possibilità di collegare due dispositivi in contemporanea, le tecnologie DIRAC e Low Lag Mode, quattro microfoni e drive custom da 12,4 mm. C’è anche l’integrazione di ChatGPT (su smartphone compatibili). Nella scheda sull’e-commerce trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Per chi ha l’abbonamento Prime c’è anche la consegna gratis, prevista entro pochi giorni direttamente a casa (o presso un punto di ritiro a scelta). La spedizione è curata da Amazon. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,5 stelle su 5.

[parse_image link=”https://www.amazon.it/dp/B0FNR696WV?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”amazon” format_id=”131044″]CMF BY NOTHING Buds 2a cuffie bluetooth, Bluetooth 5.4 Cancellazione attiva del rumore di 42 dB in ear auricolari,35,5 ore di gioco,4 HD Mics,12.4mm Bio-Fiber Driver Deep bass sound IP54 Grigio scuro[/parse_image]

Grazie allo sconto del 43% rispetto al listino ufficiale puoi acquistare gli auricolari wireless CMF Buds 2a di Nothing al loro prezzo minimo storico di 28,49 euro (invece di 49,90 euro). La colorazione è Grigio scuro e si tratta di un’offerta a tempo, quindi potrebbe andare a ruba.