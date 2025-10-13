 CMF Buds 2a al minimo storico: l'offerta sugli auricolari wireless
Gli auricolari wireless CMF Buds 2a di Nothing raggiungono il loro prezzo minimo storico, grazie allo sconto del 43% disponibile su Amazon.
È attiva un’offerta a tempo su Amazon che porta CMF Buds 2a al prezzo minimo storico. Sono gli auricolari wireless con design in-ear del marchio Nothing lanciati solo pochi mesi fa, oggi proposti in forte sconto sull’e-commerce. Uniscono una qualità audio senza compromessi, grande durata della batteria e funzionalità esclusive.

Sfruttano la connettività Bluetooth 5.4 e c’è la cancellazione attiva del rumore da 42 dB, per un’esperienza audio immersiva e telefonate sempre nitide, in ogni situazione. Arrivano a 35,5 ore di autonomia con la custodia di ricarica, la certificazione IP54 per la resistenza ad acqua e polvere, la possibilità di collegare due dispositivi in contemporanea, le tecnologie DIRAC e Low Lag Mode, quattro microfoni e drive custom da 12,4 mm. C’è anche l’integrazione di ChatGPT (su smartphone compatibili). Nella scheda sull’e-commerce trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Per chi ha l’abbonamento Prime c’è anche la consegna gratis, prevista entro pochi giorni direttamente a casa (o presso un punto di ritiro a scelta). La spedizione è curata da Amazon. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,5 stelle su 5.

Grazie allo sconto del 43% rispetto al listino ufficiale puoi acquistare gli auricolari wireless CMF Buds 2a di Nothing al loro prezzo minimo storico di 28,49 euro (invece di 49,90 euro). La colorazione è Grigio scuro e si tratta di un’offerta a tempo, quindi potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ott 2025

