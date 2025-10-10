 CMF Buds Pro 2 a -31%: minimo storico per gli auricolari wireless
Qualità audio senza compromessi, custodia con Smart Dial e ChatGPT integrato per CMF Buds Pro 2, gli auricolari wireless di Nothing.
La cancellazione del rumore intelligente e il design curato nei minimi dettagli sono solo un paio dei punti di forza che Nothing ha integrato in CMF Buds Pro 2, i suoi auricolari wireless di ultima generazione presentati nei mesi scorsi. Oggi li trovi al prezzo minimo storico, grazie a un’offerta che attirerà l’attenzione di molti.

Nulla è lasciato al caso sul fronte della qualità audio come testimoniano la presenza della certificazione Hi-Res, delle tecnologie LDAC e DIRAC, senza dimenticare i driver da 11 mm per i bassi con tweeter da 6 mm. La custodia di ricarica, con Smart Dial personalizzabile, assicura un’autonomia fino a 43 ore in totale. A questo si aggiungono l’audio spaziale, la certificazione IP55 per la resistenza ad acqua e polvere, sei microfoni HD con Clear Voice Technology 2.0 per chiamate sempre nitide e l’integrazione con ChatGPT, per interagire con l’AI senza estrarre lo smartphone dalla tasca (il supporto è garantito per i telefoni CMF e Nothing). Dai un’occhiata alla pagina dedicata per altre informazioni.

Il listino Nothing dice che gli auricolari wireless CMF Buds Pro 2 costano 64,95 euro, ma grazie allo sconto del 31% proposto oggi li puoi acquistare al prezzo di soli 44,95 euro, il più basso di sempre da quando sono sul mercato. Si tratta di un’offerta riservata ai clienti Prime.

CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale, 2025 – Grigio Scuro

Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Orange, Dark Grey, Light Grey e Blue, la spesa finale non cambia. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis in un solo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

ANC, alta fedeltà e autonomia: senti come suonano le HUAWEI FreeBuds 7i

Auricolari Beats Fit Pro in MAXI SCONTO FLASH per la Festa delle Offerte Prime

Festa Prime: l'affare Sony se cerchi un impianto 5.1 per la TV

Beats Solo Buds a -39%: senti come suona la Festa di Prime

10 ott 2025
