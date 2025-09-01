CMF by Nothing Buds 2 a soli 36€ sono auricolari spettacolari: provali

Se cerchi un paio di auricolari Bluetooth che ti fanno spendere poco ma non scendere a compromessi in termini di qualità, con gli CMF by Nothing Buds 2 nelle orecchie hai tutto quello che desideri. Sono in promozione su Amazon e sono fantastici. Non solo sono dotati di ben 6 microfoni ma l’audio è profondo e di qualità elevata per usarli in tutti i momenti della giornata senza limiti. Approfittane subito e mettili in carrello a soli 36,95 euro invece di 49,95 euro direttamente su Amazon.

Con un paio di auricolari del calibro degli CMF by Nothing Buds 2 non ci sono dubbi sul da farsi. Li connetti a tutti i sistemi operativi, iOS incluso, e con l’app disponibile sullo smartphone puoi personalizzarli in diversi modi. Non solo, se li abbini a uno smartphone dello stesso marchio allora sblocchi anche chatGPT come assistente vocale e lo sfrutti all’ennesimo livello. Queste wearable sono di tipo in ear e con le punte in silicone di diverse dimensioni è un attimo trovare il giusto fitting. Come risultato ottieni un paio di cuffie comodo, leggero e ovviamente stabile così anche quando ti muovi non scivolano via. Sono disponibili in diverse colorazioni, scegli la tua preferita.

Ma veniamo a noi, le Buds 2 sono eccellenti sotto diversi punti di vista. Sono immediatamente uniche nel genere grazie alla custodia di ricarica che offre ben 55 ore di autonomia e che ha un tasto a rotellina aggiuntivo. Con questo accedi a diverse impostazioni potendo modificare diversi valori con un solo tocco. Ovviamente gli auricolari sono dotati anche di controlli tattili. Ma tutte queste caratteristiche, in fin dei conti, non sarebbero nulla se il suono non ne valesse la pena. Per fortuna hai a disposizione Driver PMI da 11mm potenziati da ANC ibrido da 48 db e audio Spaziale. E se questo non è sufficiente, sfrutta i 6 microfoni HD per comunicazioni chiare e cristalline.

Metti in carrello a soli 36,95 euro le tue CMF by Nothing Buds 2 su Amazon con lo sconto del 17% in corso.