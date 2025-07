CMF by Nothing Buds 2 crollano a 37€ e sono l'affare del Prime Day

CMF by Nothing Buds 2, un paio di auricolari Bluetooth da abbinare a qualsiasi dispositivo per ottenere prestazioni senza limiti. Potresti pensare che non ne valgono la pena, invece ti regalano un’esperienza avanzata e che include la cancellazione del rumore. Sono le stelle del Prime Day 2025 su Amazon, ora in sconto con un ribasso totale del 24% e pronte per metterle nel carrello a soli 37,95 euro. Cosa aspetti? Falle tue immediatamente.

Sono disponibili in tre colorazioni differenti e sono comode e leggere. Le CMF by Nothing Buds 2 hanno un design in ear e, pertanto, in confezione ti vengono fornite diverse punte auricolari così da trovare il fitting perfetto. Una volta che monti quelle della tua misura, hai un paio di auricolari che non si muovono e rimangono stabili così da poterli utilizzare in qualsiasi occasione. Aggiungendo la loro resistenza all’acqua, hai un set che ti tiene compagnia durante il quotidiano.

Si connettono a qualsiasi dispositivo e sistema operativo rimanendo fedeli e soprattutto garantendo connessioni di alta qualità e a bassa latenza. Premi play sulle tue canzoni preferite per essere travolto da un suono potente, di elevata risoluzione e con bassi che risultano forti ma non gracchiano mai. Tutto merito dei driver PMI da 11mm e dalla cancellazione del rumore ibrida che rende l’ascolto puro ma comunque personalizzabile. Non mancano ben 6 microfoni integrati HD per poter parlare per ore e ore al telefono senza mai doverti ripetere. Una caratteristica importante è data dalla custodia di ricarica con cui hai 55 ore di autonomia ma anche una rotellina da usare per attivare e disattivare varie impostazioni con un solo tocco.

Insomma, a soli 37,95 euro su Amazon, le CMF by Nothing Buds 2 sono le wearable da acquistare a questo Prime Day 2025. Collegati e approfitta dello sconto del 24% subito.