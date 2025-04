Cmf By Nothing Buds Pro 2: auricolari TWS che a 49€ sono un REGALO

Se vuoi un paio di auricolari Bluetooth da abbinare sia ad Android che iOS e sfruttare a pieno senza neanche un compromesso, le Cmf By Nothing Buds Pro 2 sono quelle da acquistare. Sono economiche ma con una qualità eccellente e poi le personalizzi tramite l’app gestendo vari aspetti. Sono veramente futuristiche e di ottima fattura. Approfitta dello sconto del 17% per completare l’acquisto su Amazon, in questo modo le paghi appena 49€.

Cmf By Nothing Buds Pro 2, un paio di auricolari senza freni

Appartengono alla categoria In ear e sono comodissimi. Oltre a non sporgere eccessivamente dalle orecchie, in confezione ti vengono dati diversi gommini per adattarli nei minimi particolari ai tuoi padiglioni. Sfrutta la funzione offerta dall’app per capire se il fitting è ottimizzato e poi inizia un ascolto senza precedenti. Disponibili in diversi colori, le Cmf By Nothing Buds Pro 2 sono auricolari ottime e che stupiscono gli utenti sia Android che iOS. Infatti sono ottimizzate per funzionare al meglio su entrambi i sistemi operativi.

Indossali e vieni avvolto da un suono di qualità elevata con bassi profondi e toni alti morbidi. Puoi personalizzare le varie impostazioni creando un suono custom con i vari comandi e regolare anche una caratteristica da non sottovalutare: la cancellazione del rumore. Grazie a lei puoi isolarti completamente e godere di un silenzio e di un suono puro in qualsiasi circostanza. Non mancano all’appello comandi con tap sugli auricolari, microfoni di qualità avanzata e un’autonomia da 43 ore con la custodia di ricarica. Proprio in merito a questa, hai notato la rotellina? La usi per una navigazione istintiva senza mezzi termini.

A soli 49,99€ su Amazon, le Cmf By Nothing Buds Pro 2 sono quelle da acquistare ad occhi chiusi. Collegati ora che sono disponibili con uno sconto del 17% e completa l’acquisto al volo nella colorazione che preferisci.