 CMF Headphone Pro: 100 ore di audio, comfort e cancellazione del rumore
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CMF Headphone Pro: 100 ore di audio, comfort e cancellazione del rumore

Le cuffie Bluetooth Over-ear CMF Headphone Pro garantiscono 100 ore di audio, uno straordinario comfort e la cancellazione del rumore.
CMF Headphone Pro: 100 ore di audio, comfort e cancellazione del rumore
Tecnologia Audio Hifi
Le cuffie Bluetooth Over-ear CMF Headphone Pro garantiscono 100 ore di audio, uno straordinario comfort e la cancellazione del rumore.

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È vero che lo sconto del 16% potrebbe non sembrare così interessante ma per queste cuffie Bluetooth non è per niente male. Sono estremamente comode e garantiscono un ottimo isolamento acustico. Hanno un design accattivante e diverso da altri modelli, nonché una connessione affidabile e senza latenza e una straordinaria autonomia.

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CMF Headphone Pro: audio senza frontiere

Le CMF Headphone Pro garantiscono un suono meraviglioso per un’esperienza più realistica e coinvolgente. lo Static Spatial Audio garantisce una modalità cinema e concerto ottimizzata per migliorare l’ampiezza, la profondità e la nitidezza di ogni brano musicale per un’esperienza incredibilmente immersiva. Inoltre la cancellazione attiva del rumore ti consentirà di fare chiamate in qualsiasi posto senza disturbi e ascoltare la tua musica preferita senza distrazioni.

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Possiedono anche la modalità trasparenza per non isolarti completamente da ciò che ti circonda pur continuando ad ascoltare la musica. Offrono controlli intuitivi per regolare il volume, le tracce musicali e per rispondere alle chiamate. Sono estremamente comode e leggere con cuscinetti morbidi che avvolgono l’orecchio e non stringono eccessivamente. Inoltre potrai goderti una batteria spettacolare che arriva fino a 100 ore senza la cancellazione attiva del rumore e 50 ore attivandola. In più la batteria si ricarica completamente in meno di 2 ore.

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Pubblicato il 21 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
21 mar 2026
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