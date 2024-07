CMF Phone 1 segna il ritorno della cover intercambiabile

Nothing ha calato l’asso, presentando uno smartphone con design intercambiabile (la cover può essere sostituita, come sui vecchi Nokia): debutto ufficiale per CMF Phone 1, dispositivo che sembra avere tutte le carte in regola per poter dire la sua nella fascia entry level del mercato. È questa la nuova iniziativa messa in campo dal brand di Carl Pei (co-fondatore di OnePlus).

Nothing CMF Phone 1 con design intercambiabile

Tra le specifiche tecniche trovano posto un display Super AMOLED LTPS da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il processore octa core MediaTek Dimensity 7300, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 TB con microSD), sensore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo, doppia fotocamera posteriore da 50+16 megapixel con TrueLens Engine 2.0, selfie camera anteriore da 16 megapixel, certificazione IP52, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Il grande assente è il chip NFC per i pagamenti in mobilità.

Lato software, c’è l’integrazione nativa di ChatGPT e il sistema operativo preinstallato al lancio è Nothing OS 2.6, basato su Android 14 e con accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

Il nuovo CMF Nothing 1 di Nothing è già in vendita, anche su Amazon, al prezzo di 199,99 euro, con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni (nero, verde chiaro, blu e arancione). Le cover intercambiabili, rimovibili con gli attrezzi in dotazione, costano invece 35,00 euro.

Arrivano anche CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2

Insieme allo smartphone, sono stati presentati anche lo smartwatch CMF Watch Pro 2 (69,00 euro) e gli auricolari wireless CMF Buds Pro 2 (59,00 euro). La visione del marchio è chiara: aggredire la fascia del mercato relativa ai dispositivi più economici, proponendo un design ricercato come fattore chiave per distinguersi dal resto dell’offerta.