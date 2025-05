CMF Phone 2 Pro + cuffie in preordine a prezzo speciale: due prodotti WOW

Smartphone nuovo di zecca e auricolari TWS che sono straordinarie. Non solo si abbinano e sono funzionali dal primo secondo, ma sono anche personalizzabili ed hanno la cancellazione del rumore. CMF by Nothing si è superata con questo preordine disponibile su Amazon che ti offre sia il CMF Phone 2 Pro che le CMF Buds 2 in una combo dal prezzo scontato. Infatti con un ribasso del 13% completi l’ordine a soli 259 euro e a partire dal 12 maggio 2025 ricevi il tuo pacco a casa: non perdere questa occasione.

CMF Phone 2 Pro + CMF Buds 2: tutti i dettagli

Sono due prodotti esclusivi ed eccellenti da abbinare tra di loro e da utilizzare nel quotidiano per un’esperienza completa ma soprattutto di classe. Se stavi ponderando l’acquisto di un nuovo smartphone, in questo momento hai un’occasione d’oro perché è come se ricevessi le wearable in omaggio. Sono disponibili uno in colorazione Bianco e l’altro in colorazione Grigio scuro per un contrasto che è esteticamente appagante.

Partendo dal CMF Phone 2 Pro, questo smartphone è ovviamente di ultima generazione. Ha un’estetica curata nei particolari e vanta uno spessore millimetrico che però non sacrifica un ottimo grip in mano. Con display simmetrico da 1,07 miliardi di colori, AMOLED e da 6,77 pollici la visione è di qualità elevatissima. Se poi aggiungi il refresh rate da 120HZ e tutto il resto, allora sai già di avere tra le mani un prodotto che ti offre app, streaming e gaming mobile nel quotidiano. Anche il comparto fotografico è di punta con un sistema da 4 fotocamere e obiettivo principale da 50MP. Come memoria, invece, hai di base 128GB ma se hai bisogno di altro spazio, lo slot per espanderla è a tua completa disposizione.

Le CMF Buds 2, invece, sono auricolari Bluetooth dal design in ear. Arrivano con diverse punte auricolari, sono comode, leggere e stabili. Oltre ad essere dotate di connessione Multipoint, si connettono anche ad altri sistemi operativi come iOS e sono personalizzabili con l’apposita app. In quest’ultima puoi giocare con l’equalizzatore, modificare la cancellazione del rumore e verificare il fitting. Lunga autonomia, microfoni più che ottimi e tasto fisico sulla custodia con cui variare le impostazioni con un tocco.

Insomma, per soli 259 euro su Amazon, il bundle che unisce smartphone e cuffie CMF by Nothing è un affare. Collegati ed effettua il preordine subito con uno sconto di 49,95 euro.