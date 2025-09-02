CMF Watch 3 Pro lo metti al polso con soli 64€ grazie allo sconto Amazon

CMF Watch 3 Pro è uno smartwatch che al polso fa la differenza. Se stai cercando un accessorio altamente tecnologico con cui non rinunciare neanche a una funzione, questo è il modello che fa per te. Costa poco ed è anche in offerta. Vista la festa legata ai 15 anni di Amazon, puoi usare i 15€ di sconto extra con il codice IT15Y e metterlo in carrello a soli 64€. Fossi in te non me lo farei scappare e lo metterei subito in carrello.

Elegante e ideale in qualsiasi contesto oltre che facile da indossare e comodo in tutto e per tutto. CMF Watch 3 Pro è disponibile in 3 colorazioni differenti e si abbina ai tuoi devices con un solo gesto. Splende di luce non solo per il suo design lineare e subito riconoscibile ma anche per le sue funzioni, le quali tornano francamente utili nel quotidiano. Altra caratteristiche che lo rende vincente è la sua massiccia batteria che gli attribuisce ben 13 giorni di autonomia per indossarlo veramente giorno e notte.

La cassa tonda gli offre un aspetto fresco e il display AMOLED ampio e luminoso lo rende veramente pazzesco. Non solo è personalizzabile ma è anche altamente luminoso e colorato così da poter leggere, in tutto comfort, ciò che accade dentro e fuori il tuo corpo con una sola occhiata. Sfrutta i sensori dedicati per monitorare la tua salute come il cuore e il sonno oppure il GPS integrato e le varie modalità per allenarti e ricevere report accurati. Anche la vita quotidiana non viene lasciata da parte grazie a opzioni per rimanere aggiornati su cosa accade, le chiamate via Bluetooth e tante altre piccole sfaccettature che scoprirai con l’utilizzo.

Metti in carrello il tuo a soli 64 euro invece di 99 euro con lo sconto e il codice IT15Y su Amazon. CMF Watch 3 Pro è lo smartwatch che hai sempre desiderato.