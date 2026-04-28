 CMF Watch Pro 2 a soli 46€: ha 11gg di autonomia, GPS e oltre 110 app sport
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CMF Watch Pro 2 a soli 46€: ha 11gg di autonomia, GPS e oltre 110 app sport

Il mitico CMF Watch Pro 2 ha una batteria da 11 giorni, GPS integrato, oltre 110 app per lo sport e costa solo 46 euro circa su Amazon.
CMF Watch Pro 2 a soli 46€: ha 11gg di autonomia, GPS e oltre 110 app sport
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Il mitico CMF Watch Pro 2 ha una batteria da 11 giorni, GPS integrato, oltre 110 app per lo sport e costa solo 46 euro circa su Amazon.

Se fai alla svelta oggi puoi fare un colpaccio, portandoti a casa uno dei migliori smartwatch di sempre a un prezzo molto più basso. Stiamo parlando del meraviglioso CMF Watch Pro 2che adesso su Amazon puoi avere a soli 46,28 euro, invece che 69 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che non ci sono errori, è tutto vero. Con lo sconto del 33% puoi risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto puoi metterti al polso uno smartwatch dalle prestazioni eccellenti. Fai veloce perché chiaramente un’occasione così allettante è destinata a scadere presto e sarebbe un peccato perderla.

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CMF Watch Pro 2: grande smartwatch a un ottimo prezzo

Possiamo dire che il rapporto qualità prezzo del CMF Watch Pro 2 è ciò che lo rendere uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Non rinuncia all’estetica, con il suo display AMOLED rotondo da 1,32 pollici, cassa metallica e un cinturino in pelle blu. Ha una corona rotante che ti permette di accedere a tante funzioni e il controllo gestuale con semplici movimenti del polso.

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Poi rispondere alle chiamate tramite il microfono, l’altoparlante e la connessione Bluetooth al tuo smartphone. Offre più di 120 modalità sportive, alcune con riconoscimento automatico. È in grado di monitorare costantemente il tuo fisico con precisione restituendo dati dei km percorsi, delle calorie bruciate, del battito cardiaco e tanto altro. Puoi scegliere tra oltre 100 quadranti quello che più si adatta alle tue esigenze e potrai anche personalizzarli. Hai il GPS integrato e offre 11 giorni di autonomia con una ricarica completa e utilizzo standard.

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Assolutamente una promozione da non lasciarsi sfuggire. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo CMF Watch Pro 2 a soli 46,28 euro, invece che 69 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 apr 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
28 apr 2026
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