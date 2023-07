CoD Modern Warfare 2 offline, attenzione al worm

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) è stato preso di mira dai cybercriminali. Un utente ha segnalato che le lobby multiplayer sono state sfruttate per distribuire un worm. Activision ha comunicato di aver avviato un’indagine. Nel frattempo il multiplayer su Steam è stato disattivato.

La prima segnalazione è arrivata il 26 luglio da un utente che ha avvisato gli altri giocatori sul forum di Steam. Il malware è stato distribuito tramite le lobby multiplayer del popolare gioco. Un altro utente ha scoperto che si tratta di un worm, ovvero un virus auto-replicante che viene identificato da alcune soluzioni di sicurezza come Wacatac.B!ml.

📢 Multiplayer for Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) on Steam was brought offline while we investigate reports of an issue.

— Call of Duty Updates (@CODUpdates) July 26, 2023