Stop a malware e perdite dati: online senza rischi con Surfshark One

Che si tratti di intrattenimento, di formazione o di lavoro, la rete offre una serie pressoché infinita di opportunità.

Tutto è a portata di pochi clic e, in questo contesto e farsi prendere la mano… e fare un errore con effetti devastanti.

I cybercriminali attuano strategie altamente efficaci per attirati sui loro siti e, una volta lì, infettarti con dei malware. Allo stesso tempo, aziende pubblicitarie con pochi scrupoli sono alla continua ricerca dei tuoi dati più intimi, in barba a qualunque regolamento che dovrebbe proteggere la tua privacy.

In questa vera e propria giungla, però, devi sapere che esiste anche uno strumento in grado di innalzare una barriera impenetrabile tra te e i tanti pericoli del Web.

Stiamo parlando di Surfshark One, un pacchetto costituito da ben 6 strumenti avanzati in grado di renderti pressoché invulnerabile rispetto alla maggior parte delle minacce online.

Surfshark One offre un pacchetto completo con 6 strumenti per la tua sicurezza online

Il primo strumento fornito è una VPN, servizio per cui Surfshark è famoso in tutto il mondo. Questa è utile per “filtrare” il traffico online, proteggendo la tua navigazione da occhi indiscreti.

Alternative ID è invece una funzione tanto semplice quanto efficace, in quanto consente di creare in pochi e semplici passaggi una nuova identità e una nuova e-mail, per effettuare registrazioni su piattaforme online senza cedere preziosi dati personali. CleanWeb, dal canto suo, è uno strumento per il blocco annunci e pop-up.

A questi si aggiunge l’antivirus, assolutamente immancabile sul tuo PC se intendi proteggerti da malware e virus informatici di ogni tipo. Infine merita una citazione Search, tool che offre la possibilità di effettuare ricerche online senza imbatterti in annunci o tracker.

Surfshark One è un pacchetto completo, con singole utility che prese singolarmente e sommate avrebbero un costo notevole. E qui arriva la grande sorpresa.

Grazie all’attuale promozione, l’intero pacchetto è disponibile con il 78% di sconto, oltre a proporre per un tempo limitato 2 mesi extra gratis di abbonamento con la sottoscrizione annuale.

Surfshark One, infatti, è disponibile per appena 3,49 euro al mese. Un prezzo a dir poco contenuto visto che, in molti casi, questa cifra basta appena per pagare una VPN di medio-alta qualità.